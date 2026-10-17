Son Dönem Filmleri de Listede: İzlerken Boğazınızın Düğümleneceği Her Biri Başyapıt Olan En İyi Dram Filmleri

Film, soykırım zamanında 1.100'den fazla Yahudinin hayatını kurtaran Nazi partisine üye, çapkın ve savaş yanlısı bir adam olan esrarengiz Oscar Schindler'in tarihten hiçbir zaman silinmeyecek olan gerçek hikayesini anlatıyor. İnsanlık tarihin kara dönemlerinden biri olarak anılacak bir zamanda yaptığıyla farklılık yaratan bir adam ve bu soykırımdan kurtulmayı başabilmek bir zafer hikayesi midir? Steven Spielberg tarafından yönetilen film, En iyi Senaryo. En İyi Görüntü Yönetmeni, Müzik, Kurgu ve Sanat Yönetmeni ödülleri kazanırken, Liam Necson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall. Jonathan Sagella ve Embeth Davidtz de filmdeki performanslarıyla büyük alkış aldı. Görüntü kalitesinin yenilenmesi, 5.1 digital ses ve yepyeni özel seçenekleriyle koleksiyonunuzda mutlaka olması gereken bir başyapıt.

IMDb: 8.9