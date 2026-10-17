Son Dönem Filmleri de Listede: İzlerken Boğazınızın Düğümleneceği Her Biri Başyapıt Olan En İyi Dram Filmleri
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Kaybolmuş hayatlardan, dağılan ailelerden ve imkânsız seçimlerden kesitler sunan bu filmler, izleyenlerin hafızasına kazınan cinsten. Listemiz 2025-2026'nın Oscar'lı ve festival ödüllü yapımlarıyla güncellendi: Hamnet'ten Manevi Değer'e, Hind Receb'in Sesi'nden Kurtuluş Projesi'ne son dönemin en sarsıcı filmleri de artık burada. Peki siz bunlardan kaçını izlediniz?
Not: Liste IMDb puanına göre yapılmıştır.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
60. Ben Is Back (Eve Dönüş), 2018
59. The Lost Daughter (Karanlık Kız), 2021
58. Spencer, 2021
57. The Blackboard (Kara Tahta), 2000
56. The Power of the Dog, 2019
55. A.I. Artificial Intelligence (Yapay Zeka), 2001
54. Nomadland, 2020
53. Me Before You (Senden Önce Ben), 2016
52. Minari, 2020
51. Train Dreams, 2025
50. Tala va Mes (Altın ve Bakır), 2011
49. The Kate Rinner (Uçurtma Avcısı), 2007
48. Hugo, 2011
47. Lo Impossible (Kıyamet Günü), 2012
46. The Reader (Okuyucu), 2008
45. Soğuk Savaş (Cold War), 2018
44. Titanic, 1997
43. Seven Pounds (Yedi Yaşam), 2008
42. A Time for Drunken Horses (Sarhoş Atlar Zamanı), 2000
41. Gone Baby Gone (Kızımı Kurtarın), 2007
40. Kız Kardeşim Mommo, 2009
39. Sentimental Value (Manevi Değer), 2025
38. Changeling (Sahtekar), 2008
37. The Irishman (İrlandalı), 2019
36. Little Women (Küçük Kadınlar), 2019
35. Drive My Car, 2021
34. Hamnet, 2025
33. The Pursuit of Happyness (Umudunu Kaybetme), 2006
32. Children of Men (Son Umut), 2006
31. Marriage Story (Evlilik Hikâyesi), 2019
30. Shoplifters (Arakçılar), 2018
29. The Stoning of Soraya M. (Soraya'yı Taşlamak), 2008
28. Turtles Can Fly (Kaplumbağalar da Uçar), 2004
27. Cinderella Man, 2005
26. Big Fish (Büyük Balık), 2003
25. The Notebook (Not Defteri), 2004
24. Lion, 2016
23. Wonder (Mucize), 2017
22. Million Dollar Baby (Milyonluk Bebek), 2004
21. 12 Years A Slave (12 Yıllık Esaret), 2013
20. CODA, 2021
19. Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi (Portrait de la jeune fille en feu), 2019
18. Hotel Rwanda, 2004
17. About Elly (Elly Hakkında), 2009
16. Hachi: A Dog's Tale (Hachiko: Bir Köpeğin Hikayesi), 2009
15. The Color of Paradise (Cennetin Rengi), 1999
14. Babam ve Oğlum, 2005
13. 7. Koğuştaki Mucize, (2019)
12. The Voice of Hind Rajab (Hind Receb'in Sesi), 2025
11. Project Hail Mary (Kurtuluş Projesi), 2026
10. The Father (Baba), 2020
9. Jodaeiye Nader az Simin (Bir Ayrılık), 2017
8. Capharnaüm (Kefernahum), 2018
7. Joker, 2019
6. Children of Heaven (Cennetin Çocukları), 1997
5. Green Mile (Yeşil Yol), 1999
4. Das Leben Das Anderen (Başkalarının Hayatı), 2006
3. La Vita è Bella (Hayat Güzeldir), 1997
2. Eşkıya, 1996
1. Schindler's List (Schindler'in Listesi), 1993
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