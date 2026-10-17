article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Son Dönem Filmleri de Listede: İzlerken Boğazınızın Düğümleneceği Her Biri Başyapıt Olan En İyi Dram Filmleri

Son Dönem Filmleri de Listede: İzlerken Boğazınızın Düğümleneceği Her Biri Başyapıt Olan En İyi Dram Filmleri

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
17.10.2026 - 10:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kaybolmuş hayatlardan, dağılan ailelerden ve imkânsız seçimlerden kesitler sunan bu filmler, izleyenlerin hafızasına kazınan cinsten. Listemiz 2025-2026'nın Oscar'lı ve festival ödüllü yapımlarıyla güncellendi: Hamnet'ten Manevi Değer'e, Hind Receb'in Sesi'nden Kurtuluş Projesi'ne son dönemin en sarsıcı filmleri de artık burada. Peki siz bunlardan kaçını izlediniz?

Not: Liste IMDb puanına göre yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

60. Ben Is Back (Eve Dönüş), 2018

60. Ben Is Back (Eve Dönüş), 2018

19 yaşında bir madde bağımlısı olan Ben Burns'ün Noel arifesinde ailesinin yaşadığı eve gelmesiyle tüm aile şok olur. Bu beklenmedik ziyarete en çok sevinen ise anne Holly'dir. Fakat mutluluğu uzun sürmez. Çünkü Ben'in başı tehlikededir.

IMDb: 6.7

59. The Lost Daughter (Karanlık Kız), 2021

59. The Lost Daughter (Karanlık Kız), 2021

Leda adlı bekar anne, çocuklarının babalarıyla birlikte olmak için evden ayrılmasıyla kendisini büyük bir yalnızlığın içinde bulur. Biraz kafasını dağıtmak için tatil yapmaya karar veren ve küçük bir sahil kasabasına giden Leda, burada bir aileyle tanışır. Onlar, Leda'yı geçmişin karanlığıyla yüzleştirecek fitili ateşler.

IMDb: 6.7

58. Spencer, 2021

58. Spencer, 2021

Spencer, Prens Charles'la evlenerek İngiltere Kraliyet ailesine katılan Diana Frances Spencer'ın yaşamına odaklanıyor. Leydi Diana'nın dışardan mükemmel gibi görünen yaşamının içinde aslında ne kadar yalnız olduğunun portresi çiziliyor.

IMDb: 6.8

57. The Blackboard (Kara Tahta), 2000

57. The Blackboard (Kara Tahta), 2000

Kara Tahta, Kürtçe olarak çekilmiş bir İran filmi. Cannes Film Festivali'nde jüri büyük ödülü almış olan Kara Tahta, İran kırsalında kendilerine öğrenci arayan öğretmenlerin öyküsünü belgesele yakın bir dramatik formda anlatıyor. Bu öğretmenler, sırtlarında kara tahtalarıyla seyyahlar gibi geziyorlar. Bölgede yakın zamanda yaşanmış savaşların yarattığı yıkım ise, her sahnede kendini belli ediyor: Öğretmenlerin sırtlarında taşıdıkları kara tahtaların tek işlevi, öğrenciler ders verilirken ortaya çıkmıyor. Bu kara tahtalar, aynı zamanda birer kalkan ve sığınak görevi de üstleniyor zorlu coğrafyada. Hatta, kimi durumlarda bir eşe karşılık olarak da verilebiliyor.

IMDb: 6.9

56. The Power of the Dog, 2019

56. The Power of the Dog, 2019

Oldukça sert ve huysuz bir yapısı olan Phil ile naif ve sevgi dolu olan George, Montana'da bir çiftliğe sahip iki kardeştir. İyi kötü aynı çatı altında yılları deviren kardeşlerin yaşamı, George'un dul bir kadınla evlenmesiyle altüst olur. Phil, varlığından rahatsız olduğu kadına karşı adeta savaş açar. Jane Campion'ın Thomas Savage'ın 1967'de yayımlanan aynı adlı romanından uyarladığı The Power of the Dog, 2022 Oscar Ödülleri'nde 12 dalda adaylık elde etti.

IMDb: 6.9

55. A.I. Artificial Intelligence (Yapay Zeka), 2001

55. A.I. Artificial Intelligence (Yapay Zeka), 2001

Belirsiz bir gelecekte insanoğlu, dünyanın çoğunun sular altında kaldığı bir yeryüzünde yaşamaya çalışırken, teknolojinin nimetlerinden yararlanarak hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yapay zekalı robotlar üretir. David, madde ve mana olarak tam bir insan gibi donatılmış bir robottur. Sevmeye programlanmış olan ilk çocuk robot David, o sırada hasta olmasından dolayı tedavisi bulunana kadar çocukları dondurulmuş bir aile tarafından deneme süreci olarak evlat edinilir. David, yaşadığı aile ortamında evlatlığın gerektirdiği sevgi ve bakımı kapsayarak giderek çiftin çocukları haline gelmesine rağmen, umulmadık olaylar Robot David için hayatı imkansız bir duruma sokar.

IMDb: 7.1

54. Nomadland, 2020

54. Nomadland, 2020

2008 krizinde her şeyini kaybeden Fern, 60'lı yaşlarında bir kadındır. Bu sıkıntılı süreçte minibüsünü bir karavana çevirmeye karar verir ve modern bir göçebe olarak yollara düşer. Chloé Zhao’nun Jessica Bruder’ın kitabından uyarladığı Nomadland, 93. Oscar Ödülleri'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine değer görüldü. 

IMDb: 7.3

53. Me Before You (Senden Önce Ben), 2016

53. Me Before You (Senden Önce Ben), 2016

Talihsiz bir kaza sonucu tekerlekli sandalyeye bağımlı hâle gelen Will Traynor, yaşama hevesini kaybetmiş genç bir adamdır. Fakat yaşamı, Louisa Clark'ın ona bakıcılık yapmaya başlamasıyla tümden değişir. İkili birbirinden çok farklı geçmişlere ve meziyetlere sahip olsa da zamanla aralarında güçlü bir bağ oluşacaktır. Me Before You, Jojo Moyes tarafından kaleme alınan aynı adlı romandan uyarlandı.

IMDb: 7.4

52. Minari, 2020

52. Minari, 2020

1980'ler Amerika'sında geçen hikâye, Güney Koreli göçmen bir aileyi odağına alıyor. Çiftlik kurmayı isteyen baba Jacob, tüm ailesiyle birlikte Kaliforniya'dan Arkansas'a taşınır. Fakat aile fertleri kendilerini ekonomik sıkıntıların ve kimlik krizlerinin arasında gidip gelen sıkıntılı bir hâlde bulurlar.

IMDb: 7.5

51. Train Dreams, 2025

51. Train Dreams, 2025
  1. yüzyılın başında Amerika'nın kuzeybatısında demiryolu inşaatlarında ve kereste kamplarında çalışan Robert Grainier'nin sessiz ama derin yaşamına tanıklık ediyoruz. Eşi Gladys ve kızıyla ormanın ortasındaki kulübelerinde kurdukları mütevazı mutluluk, hızla değişen dünyanın ve doğanın acımasızlığı karşısında defalarca sınanır. Denis Johnson'ın aynı adlı novellasından uyarlanan ve Joel Edgerton ile Felicity Jones'u buluşturan film, Netflix'te yayınlandı ve 98. Oscar Ödülleri'nde En İyi Film dahil dört dalda aday gösterildi.

    IMDb: 7.5

50. Tala va Mes (Altın ve Bakır), 2011

50. Tala va Mes (Altın ve Bakır), 2011

Seyyid Rıza, çok sevdiği eşi Zehra Sadat hastalanınca, Medresede ders verme işine ek olarak ev işlerini ve çocuk bakımını da üstlenir. Gecesini gündüzüne katıp halı da dokuyunca gözleri artık iyi görmemeye başlar. Artık Kur'an okuyamaz ders veremez hale gelir. Onları üzmemek için eşine ve diğer akrabalarına bu konuyu açmaz..

IMDb: 7.6

49. The Kate Rinner (Uçurtma Avcısı), 2007

49. The Kate Rinner (Uçurtma Avcısı), 2007

Kaliforniya’da yaşayan Amir, ülkeye Taliban rejiminin gelmesinden sonra Amerika’ya göç eden Kabil’li zengin bir tüccar ailenin oğludur. Kabil’de geçen çocukluk yılları sırasında evin hizmetçisinin oğlu Hassan ile çok sağlam dostluk bağları yaşamıştır. Ancak bir uçurtma yarışı sırasında Hassan’ın başına gelen olayda ona yardım edebileceği halde sırtını dönerek en sevdiği arkadaşına ihanet etmiştir. Aradan geçen uzun yıllar boyunca bu ihaneti hiç aklından çıkmaz.

IMDb: 7.6

48. Hugo, 2011

48. Hugo, 2011

Brain Selznick'in sihir temalı çocuk romanından uyarlanan olan film, Paris tren istasyonunun duvarları arasında yaşayan ve saatlerden sorumlu olan kimsesiz bir çocuğun, bir gün saati tamir etmeye teşebbüs etmesiyle yaşadığı gizemli macerayı konu ediyor.

IMDb: 7.6

47. Lo Impossible (Kıyamet Günü), 2012

47. Lo Impossible (Kıyamet Günü), 2012

Maria ve Henry 3 çocuklarıyla birlikte kış tatillerini geçirmek için Tayland'a giderler. Bu tropik cennete birkaç gün keyifli vakit geçirmek isteyen aile, 25 Aralık gecesi düzenlenen Christmas partisine gider ve bolca eğlenirler. Ertesi sabah havuz keyfi yaptıkları sırada korkunç bir gürültüyle ortalık sarsılmaya başlar. Maria ve Henry korku içinde dona kaldıklarında, otelin duvarları üzerinden dev dalgalar da üzerlerine doğru hızla gelmektedir!

IMDb: 7.6

46. The Reader (Okuyucu), 2008

46. The Reader (Okuyucu), 2008

2.Dünya Savaşı bitmiştir. Yaralarını sarmaya çalışan Almanya’da Michael adlı genç çocuk tesadüfen tanıştığı, kendisinden yaşça büyük Hanna Schmitz’e aşık olmuştur. Michael’ın bu isteği karşılıksız kalmaz. Gizlilik çerçevesinde yürütülen bu ilişki, Schmitz’in bir anda, ortadan kaybolmasıyla biter. Aradan 8 yıl geçmiştir. Michael çalışkan bir avukat olmuştur. Nazi suçlularının yargılandığı mahkemelerde yolu bir kez daha Hanna ile kesişecektir.

IMDb: 7.6

45. Soğuk Savaş (Cold War), 2018

45. Soğuk Savaş (Cold War), 2018

Film, 1950'li yıllarda Soğuk Savaş'ın sert koşulları altında birbirinden çok farklı geçmişlere ve kişiliklere sahip iki gencin, Zula ve Wiktor'un tutkulu aşkını konu alıyor. Cold War, Pawel Pawlikowski'ye Cannes'da En İyi Yönetmen ödülünü getirdi. 

IMDb: 7.6

44. Titanic, 1997

44. Titanic, 1997

Teknolojinin son sürat ilerlediği bir dönemde, insanlar üstesinden gelemeyecekleri hiç bir sorun olamayacağına inanmaya başlamışlardır. 'Titanic' adlı dev transatlantik ise, insanlığın doğaya karşı gövde gösterisi gibidir. Bu 'Düşler Gemisi' nin yolcuları arasında Avrupa`da bir kaç yıl geçirdikten sonra Amerika`ya dönmekte olan, Jack adlı genç bir ressam ile nişanlısı ve annesiyle Philadelphia`ya giden Rose adlı genç bir kız da vardır.

IMDb: 7.7

43. Seven Pounds (Yedi Yaşam), 2008

43. Seven Pounds (Yedi Yaşam), 2008

Ben Thomas(Will Smith), geçmişindeki bazı hatalardan dolayı suçluluk duyan, intiharı düşünecek kadar depresif bir insandır. Kafasında devamlı intihar düşüncesinin dolaştığı Ben, hayatına giren tamamen yabancı 7 kişi vesilesiyle kefaretini ödeme şansını yakalayacak; bu sırada kalp hastalığı olan Emily'de (Rosario Dawson) aşkı bulacaktır.

IMDb: 7.7

42. A Time for Drunken Horses (Sarhoş Atlar Zamanı), 2000

42. A Time for Drunken Horses (Sarhoş Atlar Zamanı), 2000

İranlı bir Kürt ailesinin fertleri, babalarının ölümünden sonra zor şartlar altında hayatlarını sürdürmektedir ki, kardeşlerden birinin acilen ameliyat olması gerektiği öğrenilir. Henüz 12 yaşındaki Eyüp, ailenin yeni lideri olarak güç bir durumda kalmıştır. Film, adını sözkonusu coğrafyanın zor şarlarına has ilginç bir yöntemden; ayakta kalmaları için alkol verilen atlardan alıyor. Farsça, Persçe ve Kürtçe olarak çekilen yapımın yönetmeni Ghobadi ise, ünlü Abbas Kiarostami'nin eski asistanı.

IMDb: 7.7

41. Gone Baby Gone (Kızımı Kurtarın), 2007

41. Gone Baby Gone (Kızımı Kurtarın), 2007

“Good Will Hunting”in senaryosuyla Oscar ödülü kazanan oyuncu Ben Affleck’in ilk yönetmenlik sınavı “Gone, Baby, Gone”ın başrollerinde Casey Affleck (Ocean’s Eleven), Michelle Monaghan (Mission: Impossible III), Oscar ödüllü Morgan Freeman ve Oscar adayı aktör Ed Harris oynuyorlar. “Mystic River”ın da yazarı olan Dennis Lehane’nin romanından uyarlanan, senaryosunu Ben Affleck ile Aaron Stockard’ın yazdığı filmde Boston yeraltı dünyasının en çirkin, en tehlikeli/belalı kesimlerinde kaçırılan 4 yaşındaki bir kız çocuğunu bulmaya çalışan iki özel detektifin sürükleyici öyküsü anlatılıyor.

IMDb: 7.7

40. Kız Kardeşim Mommo, 2009

40. Kız Kardeşim Mommo, 2009

Dokuz yaşında bir çocuk; hem ağabey, hem baba, hem anne, hem de bir bilge olabilir mi? Ayşe için olur. Hatta hiçbir şeyden korkmayan bir ağabeydir o. Annesiz iki çocuğun içinizi ısıtacak, kimi zaman gözünüzü yaşartacak öyküsü. Hem de gerçek. Yalın bir dille köyü, köyün insanlarını, kardeşlerin ilişkini anlatan film, sürpriz bir finalle bitiyor. 2009 İstanbul Film Festivali programında yer alan film, 59. Berlin Uluslararası Film Festivali ’nde de gösterilen iki Türk filminden biri oldu.

IMDb: 7.7

39. Sentimental Value (Manevi Değer), 2025

39. Sentimental Value (Manevi Değer), 2025

Annelerinin ölümünün ardından Nora ve Agnes kardeşler, yıllardır görmedikleri ünlü yönetmen babaları Gustav'la yeniden karşılaşır. Gustav, sahne oyuncusu olan Nora'ya yeni filminde başrol teklif eder; üstelik film, ailenin acılarla dolu geçmişine tanıklık eden evde çekilecektir. Nora'nın teklifi reddetmesiyle rol Hollywood'lu genç bir yıldıza gider ve kapanmamış yaralar bir bir açılmaya başlar. Joachim Trier imzalı film, Cannes'da Büyük Ödül'ü kazandıktan sonra 98. Oscar Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film ödülünü Norveç'e getirdi. Başrolleri Renate Reinsve, Stellan Skarsgård ve Elle Fanning paylaşıyor.

IMDb: 7.7

38. Changeling (Sahtekar), 2008

38. Changeling (Sahtekar), 2008

Yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Clint Eastwood'un yaşanmış bir olaydan yola çıkarak beyaz perdeye yansıttığı korku türündeki film, 1928 yılının Los Angeles'ında geçiyor. Changeling kelime manası ile “bebekken başkası ile değişmiş çocuk, perilerin değiştirdiği çocuk” anlamına geliyor. Clint Eastwood‘un yönettiği ve başrollerinde Angelina Jolie ve John Malkovich‘in yer aldığı film Türkiye'de 30 Ocak 2009'da gösterime girecek. Bebeği kaçırıldıktan sonra çocuğuna kavuşan annenin , geri gelen çocuğun kendisinin ki olmadığını farketmesi ile olaylar başlıyor ve gelişiyor.

IMDb: 7.8

37. The Irishman (İrlandalı), 2019

37. The Irishman (İrlandalı), 2019

İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika’daki suç ve mafya dünyasını merkeze alan film, uzun yıllar mafya tetikçisi olarak çalışmış eski bir asker olan 'İrlandalı' lakaplı Frank Sheeran’ın hayatına odaklanıyor. Filmde John F. Kennedy suikastı, Jimmy Hoffa cinayeti gibi olaylara da bakış atılıyor. Martin Scorsese'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film Al Pacino, Robert De Niro ve Joe Pesci gibi usta oyuncuları bir araya getiriyor.

IMDb: 7.8

36. Little Women (Küçük Kadınlar), 2019

36. Little Women (Küçük Kadınlar), 2019

Louisa May Alcott’un aynı adlı eserinden uyarlanan Little Women; Meg, Jo, Beth ve Amy adlı dört kız kardeşin anneleriyle birlikte İç Savaş sonrası Amerika'da verdikleri yaşam mücadelesini konu alıyor. Hayat ne kadar zor olsa da aralarındaki sevgi onları güçlü kılıyor.

IMDb: 7.8

35. Drive My Car, 2021

35. Drive My Car, 2021

Haruki Murakami'nin 2014'te yayımlanan 'Men Without Women' adlı kısa öyküsünden uyarlanan film, kaybettiği eşinin yasını tutan bir tiyatro yönetmeninin, davetli olduğu festivale gitmek üzere kendisine eşlik eden 20 yaşındaki şoförüyle birlikte yaptığı yolculuğu takip ediyor. Ryûsuke Hamaguchi imzalı Drive My Car'ın bu yılki Oscar yarışında dört dalda adaylığı var.

IMDb: 7.8

34. Hamnet, 2025

34. Hamnet, 2025

William Shakespeare ile Agnes'in aceleyle başlayan evliliği, üç çocukla büyüyen sıcacık bir yuvaya dönüşür. Ancak 11 yaşındaki oğulları Hamnet'in ani ölümü, çiftin arasına aşılması güç bir sessizlik örer. Yasın içinde birbirinden uzaklaşan anne ve babanın hikâyesi, Agnes'in yıllar sonra Londra'da Hamlet oyununu izlediği o unutulmaz sahneyle tamamlanıyor. Maggie O'Farrell'ın çok satan romanından uyarlanan filmi Nomadland'in Oscar'lı yönetmeni Chloé Zhao çekti. Agnes'e hayat veren Jessie Buckley, sekiz dalda aday gösterilen filmle 98. Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. William Shakespeare'i ise Paul Mescal canlandırıyor.

IMDb: 7.8

33. The Pursuit of Happyness (Umudunu Kaybetme), 2006

33. The Pursuit of Happyness (Umudunu Kaybetme), 2006

Chris Gardner (Will Smith) iki yakasını bir araya getirmeye çalışan bir aile babasıdır. Ailesini ayakta tutmak için cesurca çabalamasına rağmen, beş yaşındaki oğlu Christopher'ın (Jaden Christopher Syre Smith) annesi (Thandie Newton) maddi zorlukların yarattığı sürekli baskı altında direncini kaybetmek üzeredir. Artık dayanamayacağını anlayınca, istemeye istemeye evi terk eder. Artık bekar bir baba olan Chris, yılmadan, bildiği tüm satış becerilerini kullanarak daha iyi kazandıran bir işin peşine düşer.

IMDb: 7.9

32. Children of Men (Son Umut), 2006

32. Children of Men (Son Umut), 2006

Dünya, 2027: Gelecek için umut gittikçe önemini kaybeden bir kaynak oluyor. Son doğan bebeğin üzerinden neredeyse 19 yıl geçmiş ve açıklanamayan evrensel çocuksuzluk her geçen yıl beşeriyet sınırlarını, gelecekteki tüm haklarından vazgeçirmeye yaklaştırmıştır. Çoğu insan kaçınılmazı benimsemeyi seçip, ayrılıkçılığın, kanunsuzluğun ve nihilizmin içine çekilirken, diğerleri birleşik bir gezegen ve yavaş yavaş azalan nüfus için mücadeleye devam eder.

IMDb: 7.9

31. Marriage Story (Evlilik Hikâyesi), 2019

31. Marriage Story (Evlilik Hikâyesi), 2019

Noah Baumbach'ın imzasını taşıyan Marriage Story, Charlie ve Nicole'ün sandıklarından çok daha zor ve sancılı geçen boşanma süreçlerini anlatıyor.

IMDb: 7.9

30. Shoplifters (Arakçılar), 2018

30. Shoplifters (Arakçılar), 2018

Osamu ve ailesi küçük çapta hırsızlık işleriyle geçimlerini sağlarlar. Bir gün yine hırsızlık için markete gittiklerinde dışarda soğukta kalmış küçük bir kız görürler. Başta onu yanlarına alma fikrine pek sıcak bakmasalar da kızın hikâyesini duyunca ona sahip çıkarlar. Bu kız zamanla onların en büyük mutluluğu hâline gelir. Ta ki gizli bir sırrın açığa çıktığı güne kadar...  Hirokazu Koreeda imzalı Shoplifters, Cannes'da büyük ödül Altın Palmiye'yi kazandı.

IMDb: 7.9

29. The Stoning of Soraya M. (Soraya'yı Taşlamak), 2008

29. The Stoning of Soraya M. (Soraya'yı Taşlamak), 2008

Freidoune arabası bozulduğu için durduğu küçük bir köyde Zehra ile tanışır. Freidoune'nin gazeteci olduğunu anlayan Zehra, onunla konuşabilmek için ısrarla peşine takılır. Yeğeni Süreyya bir gün önce, aynı köyde yaşadığı insanlar tarafından vahşice katledilmiştir. Ölmeden önce yeğenine söz veren Zehra, bunun köyün sırlarının arasına gömülmemesi için elinden geleni yapmaya kararlıdır.

IMDb: 8.0

28. Turtles Can Fly (Kaplumbağalar da Uçar), 2004

28. Turtles Can Fly (Kaplumbağalar da Uçar), 2004

Irak – Türkiye sınırında, Amerikan işgali altındaki bir Kürt mülteci kampında yaşayan 13 yaşındaki Satellite, bir yandan çat pat bildiği İngilizce’si ile uydudan duyduğu haberleri köylülere tercüme ederken, diğer yandan patlamamış olan kara mayınlarını toplayarak geçinmeye çalışan diğer çocukların liderliğini yapmaktadır.

IMDb: 8.0

27. Cinderella Man, 2005

27. Cinderella Man, 2005

'Cinderella Man' lakabıyla tanınan ünlü boksör James J. Braddock'un gerçek yaşam öyküsüne dayanan film, Braddock ve ailesinin ABD'deki Büyük Ekonomik Kriz yıllarında yaşadığı sıkıntılı yılları ve verdikleri büyük yaşam mücadelesi. Yoksulluğun, açlığın ve işsizliğin hüküm sürdüğü bir dönemde James Braddock, ailesini açlığa mahkum etmemek için dövüşmek zorundadır.

IMDb: 8.0

26. Big Fish (Büyük Balık), 2003

26. Big Fish (Büyük Balık), 2003

William, babası amansız bir hastalık nedeniyle ölüm döşeğinde olduğu için, evine geri döner. Babasını yakından tanımak için, renkli bir kişiliği olan adamın gençliğinde yaşadıklarına dair öyküler toplamaya başlar. Babasının, gençliğinde gezgin bir satıcıyken yaşadıkları bir bulmacanın parçaları gibi yerine oturacak ve anlaşılması güç olan adamın yaşamını en masalsı yönüyle zaferleri ve zaaflarıyla ortaya çıkaracaktır.

IMDb: 8.0

25. The Notebook (Not Defteri), 2004

25. The Notebook (Not Defteri), 2004

Sararmış bir not defterinden anlatılan ve yıllar önceden kopup gelen bir aşk hikayesi... 1940'lı yıllarda ABD, Kuzey Karolayna'daki sahil kasabası Seabrook'a genç bir kız gelir. Ailesiyle geçireceği sakin bir yazı hayal eden Allie bir karnavalda tanıştığı Noah'la yakınlaşır. Noah kızı gördüğü anda hayatını birleştirmesi gereken insan olduğunu anlar.

IMDb: 8.0

24. Lion, 2016

24. Lion, 2016

Ağabeyini beklerken vagonda uyuya kalan 5 yaşındaki Hintli çocuğun yaşamı, trenin hareket etmesiyle bambaşka bir hâl alır. Gözünü açtığında başka bir şehirde, evinden kilometrelerce uzaktadır. Ne var ki Avustralyalı, sevgi dolu bir çift tarafından evlat edinilir. Ancak ailesini bulma isteği onda giderek bir saplantıya dönüşür.

IMDb: 8.0

23. Wonder (Mucize), 2017

23. Wonder (Mucize), 2017

R.J. Palacio'nun çok satan romanından uyarlanan film, yaşadığı sağlık problemlerinden dolayı yaşıtlarından farklı bir görünüme sahip olan Auggie Pullman'ın ilham veren ve iç ısıtan hikâyesini anlatıyor.

IMDb: 8.0

22. Million Dollar Baby (Milyonluk Bebek), 2004

22. Million Dollar Baby (Milyonluk Bebek), 2004

Frankie Dunn ringlerde yaşadığı yıllar boyunca müthiş dövüşçüler yetiştirmiştir. Öğrencisi olan boksörlere öğrettiği en önemli ders ise kendi hayatı için de temel kabul ettiği, her şeyin üzerinde kendini korumaktır. Onu kızından soğutan ve uzak tutan acı deneyimi yüzünden uzun zamandır hiç kimse ile yakın olmamaya çalışmaktadır. Tek arkadaşı Scrap, onun spor salonuna göz kulak olmakta ve kaba dış görünümünün altında 23 yıldır yakasını bırakmayan bir affedilme beklentisi olduğunu bilmektedir ve bir gün Maggie Fitzgerald spor salonuna gelir.

IMDb: 8.1

21. 12 Years A Slave (12 Yıllık Esaret), 2013

21. 12 Years A Slave (12 Yıllık Esaret), 2013

Solomon Northup’ın 1853 yılında yazdığı ve kendi hikayesini anlattığı romanından uyarlanan filmde Northup, ABD’nin kuzeyinde yaşayan özgür bir insan, tanınmış bir keman virtüözüyken kaçırılarak köle yapılması ve geçirdiği kölelik yılları anlatılmaktadır. Film, En İyi Film dalında Oscar Ödülü kazanırken, Lupita Nyong'o da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarı'nı kazandı.

IMDb: 8.1

20. CODA, 2021

20. CODA, 2021

Tüm aile fertleri işitme engelli olup kendisi duyma yetisini kullanabilen Ruby'nin, müzik tutkusunun peşinden gitmekle ailesinin sorumluluğunu üstlenmek arasında kaldığı sıkışmışlığı anlatan CODA, 94. Oscar Ödülleri'nde üç dalda adaylık elde etti.

IMDb: 8.1

19. Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi (Portrait de la jeune fille en feu), 2019

19. Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi (Portrait de la jeune fille en feu), 2019

18. yüzyılda izole bir adadayız. Marianne adlı genç ressam, Heloise adlı bir kadının düğün portresini yapmakla görevlendirilir. Ancak bunu gizlice yapması gerekmektedir. Marianne, gün boyu Heloise'i takip edip geceleri de resmini çizmektedir. Bu süreç, ikili arasında beklenmedik bir ilişki doğurur.

IMDb: 8.1

18. Hotel Rwanda, 2004

18. Hotel Rwanda, 2004

Dünyanın öbür ucundaki bir ülkede, Rwanda'da 1994'de Hutu'larla Tutsi'ler arasında çıkan savaş yüzünden yüzbinlerce insan öldürülür. Sokaklar adeta bir ceset tarlasına dönmüştür. Tüm dünya yaşanan bu insanlık durumuna parmağını bile kıpırdatmazken, bir otel sahibi olan Paul, 1200 kişinin hayatını kurtarmak için inanılmaz bir özveri gösterir ve otelini adeta bir sığınağa çevirir.

IMDb: 8.2

17. About Elly (Elly Hakkında), 2009

17. About Elly (Elly Hakkında), 2009

Ahmad, Almanya'da yıllar boyu yaşadıktan sonra, İran'ı ziyaret etmeye karar verir. Üniversiteden eski arkadaşları, Ahmad'ın gelişi onuruna Hazar Gölü kıyısında hep birlikte üç gün geçirecekleri bir tatil planlarlar. Bu tatili düzenlemek, gruptaki kadınlardan birinin, neşeli Sepideh'ın sorumluluğundadır. Sepideh, gruptaki arkadaşlarının haberi olmaksızın, kızının anaokulu öğretmeni Elly'yi de davet eder. Almanya'da yaptığı mutsuz evlilikten henüz kurtulmuş olan Ahmad, İranlı bir kadınla bir yuva kurmak istemektedir. Bunu bilen arkadaş grubu, Sepideh'in Elly'yi niçin davet ettiğini yavaş yavaş anlarlar. Tatilin ikinci gününde, her şey iyi gidiyor gibi gözükürken bir olay neticesinde Elly ortadan kaybolur.

IMDb: 8.2

16. Hachi: A Dog's Tale (Hachiko: Bir Köpeğin Hikayesi), 2009

16. Hachi: A Dog's Tale (Hachiko: Bir Köpeğin Hikayesi), 2009

Profesör Parker Wilson (Richard Gere) tren istasyonunda terk edilmiş bir köpek bulur. Köpeğin bir sahibi yoktur. Profesör, Hachiko adlı bu şirin köpeği koruması altına alır ve evine götürür. Zaman içinde ikili arasında benzersiz bir dostluk kurulur.

IMDb: 8.2

15. The Color of Paradise (Cennetin Rengi), 1999

15. The Color of Paradise (Cennetin Rengi), 1999

Tahran'ın körler okulunda okuyan Mohammad babasının onu yaz tatili için okuldan almasını beklemektedir. Babası uzun bir bekleyiş sonunda gelmiştir ve onu köye kız kardeşlerinin yanına götürür.Doğa aşığı olan ve köy, aile özlemi duyan bu çocuktan babası kör olduğu için utanmaktadır. Babası yeniden evlenmek için evleneceği kadına Mohammed'den bahsetmez. Etkileyici ve duygusal olan bu film, aslında kim kör sorusunu akıllara getiriyor. Film Uruguay, Montreal, San Diego dahil olmak üzere birçok festivalde ödül kazanmıştır.

IMDb: 8.2

14. Babam ve Oğlum, 2005

14. Babam ve Oğlum, 2005

Bir Ege kasabasında doğup büyüyen Sadık, babasının kendisi için kurduğu gelecek planının aksine gazeteci olmak için evden ayrılır. Okulu bitiren Sadık evlenir ve bir de çocuk beklemektedir. Minik Deniz 12 Eylül'ün sert koşullarında doğarken annesi yaşamını yitirir. Sadık ise kaleme aldığı düşüncelerinden dolayı uzun yıllar hapis yatar ve burada işkence görür. Tam bu karanlık günler geride kaldı derken, Sadık çok rahatsız olduğunu öğrenir. Minik Deniz'i emanet edebileceği tek yer ise ailesidir. Şimdi Sadık'ın ailesiyle barışması ve Deniz'i kendisinden uzaklaştırması gerekmektedir.

IMDb: 8.2

13. 7. Koğuştaki Mucize, (2019)

13. 7. Koğuştaki Mucize, (2019)

Mehmet koyuncu, kısaca Memo, zihinsel engelli biridir. Kızı Ova ve Babaannesi Fatma Nine ile birlikte Muğla'da bir kasaba da yaşar. Memo çobanlık yaparak ailesini geçindirmektedir. 23 Nisan günü, bölgenin sıkı yönetim komutanı ailesi ile birlikte ormanda piknik yapmaktadır. Memo orada koyunları otlatırken çocuklar onu görür ve onunla oynamaya başlar. Sonra hepsi yemeğe döner. Komutanın küçük kızı Memo ile yakalamaca oynarken çıktığı kayalıklardan düşer ve kafası kayaya çarptıktan sonra denize düşer. Memo peşinden denize atlayarak onu çıkarır ama kız ölmüştür. Kızını Memo'nun kollarında ölü gören komutan Memo'nun kızını öldürdüğünü düşünür ve onun idam edilmesini ister. İşkence ve kötü muamele gören Memo mahkemeye çıkarılır ve idam cezasına çarptırılır. Arkadaşları ve ailesi Memo'nun suçsuz olduğunu bilir ve onu kurtarmanın yollarını ararlar.

IMDb: 8.2

12. The Voice of Hind Rajab (Hind Receb'in Sesi), 2025

12. The Voice of Hind Rajab (Hind Receb'in Sesi), 2025

29 Ocak 2024'te Filistin Kızılayı gönüllüleri, Gazze'de ateş altındaki bir arabada mahsur kalan 5 yaşındaki Hind Receb'den yardım çağrısı alır. Gönüllüler bir yandan küçük kızı telefonda tutmaya çalışırken bir yandan da ona ulaşacak ambulans için zamana karşı yarışır. Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania, filmde Hind'in gerçek ses kayıtlarını kullanıyor. Venedik Film Festivali'nde dakikalarca ayakta alkışlanan yapım, festivalde Gümüş Aslan Jüri Büyük Ödülü'nü kazandı ve 98. Oscar Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film dalında aday gösterildi.

IMDb: 8.2

11. Project Hail Mary (Kurtuluş Projesi), 2026

11. Project Hail Mary (Kurtuluş Projesi), 2026

Moleküler biyologluktan ortaokul öğretmenliğine geçen Ryland Grace, hafızasını kaybetmiş halde uzaydaki bir gemide uyanır. Kısa süre sonra Dünya'yı kurtarmak için gönderilen görevin hayatta kalan tek kişisi olduğunu öğrenir. Ancak bu uçsuz bucaksız yalnızlıkta hiç beklemediği bir dost bulacaktır: Rocky adını verdiği uzaylı bir mühendis. Andy Weir'ın çok satan romanından uyarlanan filmi Phil Lord ve Christopher Miller yönetirken, Ryan Gosling'e Sandra Hüller eşlik ediyor. 20 Mart 2026'da vizyona giren yapım, 80,5 milyon dolarlık açılışıyla Amazon MGM tarihinin en büyük açılışını yaptı.

IMDb: 8.2

10. The Father (Baba), 2020

10. The Father (Baba), 2020

Demans hastalığıyla mücadele eden 80 yaşındaki Anthony, birazcık huysuz ve yalnızlığa çokça düşkün bir adamdır. Kızı, kendisiyle yeteri kadar ilgilenemediğinden Anthony için sürekli bakıcı bulur. Ancak Anthony tüm yardımcıları geri çevirmektedir. Fakat zihninin bulanıklaşıp gelgitler yaşamaya başlamasıyla eve bir yardımcı gelmesi de bir zorunluluk olacaktır. Anthony Hopkins ve Olivia Colman'ı bir araya getiren The Father, Hopkins'e neredeyse otuz sene sonra ikinci Oscar heykelciğini getirdi.

IMDb: 8.3

9. Jodaeiye Nader az Simin (Bir Ayrılık), 2017

9. Jodaeiye Nader az Simin (Bir Ayrılık), 2017

Simin, eşi Nader ve kızıyla birlikte İran'dan ayrılmak ister. Ancak Nader, hasta olan babasını geride bırakmayı kabul etmez. Bunun üzerine Simin, Nader'e boşanma davası açmaya kalkışsa da talebine ret cevabı gelir. Bu sıkıntılı durum, Nader'in, babasına ve çocuğuna bakmak üzere eve genç ve hamile bir kadını getirmesiyle daha da karmaşık bir hâl alır.

IMDb: 8.3

8. Capharnaüm (Kefernahum), 2018

8. Capharnaüm (Kefernahum), 2018

Lübnan'ın yoksul mahallelerinden birinde yaşayan ve ailesinin istismarına daha fazla dayanamayan küçük bir çocuk olan Zain, evi terk eder. O, kendisini sokaklarda yetiştirmiş, her zaman haksızlığı karşısında durmuştur. Zain, bu acımasız dünyayı sorgular ve ebeveynlerini onu dünyaya getirdikleri için mahkemeye verir. Capharnaüm, prömiyerini yaptığı Cannes'dan üç ödülle ayrıldı.

IMDb: 8.4

7. Joker, 2019

7. Joker, 2019

Annesiyle kurduğu toksik ilişkiden dolayı yaşıtlarından daha farklı büyüyen Arthur Fleck, toplumda dışlanan, türlü zorbalıklara maruz kalan yalnız ve başarısız bir komedyendir. Yaşadıkları yavaş yavaş alter egosu olan Joker'i ortaya çıkaracak, kendisini Gotham Şehri'nin karanlık sokaklarında bulacaktır. Joker karakterine hayat veren Joaquin Phoenix, 92. Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

IMDb: 8.4

6. Children of Heaven (Cennetin Çocukları), 1997

6. Children of Heaven (Cennetin Çocukları), 1997

Film Ali ve Zehra isimli iki kardeşin öyküsünü anlatıyor. Onlar karşılaştıkları ve yaşadıkları sorunları aileleriyle paylaşmıyorlar, kendileri çözmeye çalışıyorlar. Aslında en büyük sorunları Zehra'nın kaybolan ayakkabılarıyla ilgili. Ali Zehra'nın ayakkabılarını kaybettiği için kendi ayakkabılarını kardeşiyle paylaşmak zorunda kalıyor, çünkü yeni bir çift ayakkabı alamayacak kadar yoksullar. İki kardeş günlerini tek bir çift ayakkabıyı paylaşarak geçirmeye çalışıyorlar, sabahları Zehra okula giderken giyiyor, öğleden sonra ise Ali.

IMDb: 8.5

5. Green Mile (Yeşil Yol), 1999

5. Green Mile (Yeşil Yol), 1999

Mucizeler hiç beklemediğiniz yerlerde gerçekleşebilir, hatta Cold Mountain Cezaevinin bir hücresinde bile...John Coffey, doğaüstü güçlere sahip bir mahkumdur. Tom Hanks ise bu hapishanede görevlidir. Yeşil Yol, hastalık, ölüm, iyilik ve kötülük üzerine etkileyici bir öyküyle King'in güçlü kalemini ve Tom Hanks'ın oyunculuğunu birleştiren, duygu yüklü bir film. Yönetmen Darabont, romana sadık kalarak öykünün büyülü duygusallığını beyaz perdeye taşıyor. Bu film, dört dalda Oscar ödüllerine aday gösterilmişti.

IMDb: 8.5

4. Das Leben Das Anderen (Başkalarının Hayatı), 2006

4. Das Leben Das Anderen (Başkalarının Hayatı), 2006

Politik gerilim ve hümanist drama “Başkalarının Hayatı”, Glasnost’un ve Berlin Duvarı’nın yıkılışından beş yıl önce 1984 Doğu Berlin’inde başlar ve izleyiciyi iki Almanya’nın birleştiği 1991 yılına kadar götürür. “Başkalarının Hayatı”nda Doğu Almanya’nın çok güçlü gizli polis örgütü Stasi için çalışan Yüzbaşı Gerd Wiesler’in yavaş yavaş oluşan düş kırıklığı anlatılır . Michael Haneke’nin ‘Funny Games’indeki başrolü Costa-Gavras’ın ‘Amen’indeki Dr. Mengele rolüyle tanınan Ulrich Mühe’nin oynadığı Yüzbaşı Gerd Wiesler’in görevi, ünlü oyun yazarı ve sanatçı çift Georg Dreyman (Sebastian Koch) ve Christa-Maria Sieland’ı (Martina Gedeck) gizlice gözetleyip ihbar etmektir. Kısaca GDR adıyla bilinen eski Demokratik Almanya Cumhuriyeti (Doğu Almanya) hükümeti, çöküşünden beş yıl önce iktidarını ancak son derece acımasız bir kontrol ve gözetleme sistemiyle sürdürebilecek noktaya gelmiştir. Stasi adlı gizli polis servisine bağlı binlerce muhbirin yaptığı ihbarlar sonucunda 17 milyon nüfuslu ülkede 200 bin kişi fişlenerek dosyası tutulmuştur. Hükümetin ve Stasi’nin hedefi, “başkalarının hayatları” hakkında her şeyi bilmektir.

IMDb: 8.5

3. La Vita è Bella (Hayat Güzeldir), 1997

3. La Vita è Bella (Hayat Güzeldir), 1997

İkinci Dünya Savaşı’nın birkaç yıl öncesini anlatarak başlayan filmde başkahramanımız hayat dolu Guido’nun güzeller güzeli öğretmen Dora’ya vurulur ve tüm engellere rağmen evlenirler. Ardından bir de çocuk sahibi olan çiftin hayatlarındaki tüm pürüzler ortadan kalktığında savaş patlak verir. Yahudi oldukları için toplama kampına götürüldüklerinde Guido, oğluna esir kampının ve savaşın bir oyun olarak söyleyecek; oğlu, oyunu başarıyla tamamlarsa ödül olarak çok istediği bir oyuncak tankı hediye edecektir.

IMDb: 8.6

2. Eşkıya, 1996

2. Eşkıya, 1996

35 yıl önce Cudi dağlarında bir grup eşkıya, jandarma tarafından yakalanır. 35 yıl içinde eşkıyaların hepsi ya hastalıktan ya da bölgedeki hesaplaşmalardan ötürü can vermiştir. Biri dışında; Baran... Baran 35 yıl sonra hapisten çıkınca ilk işi köyüne dönmek olur. Ama doğduğu topraklar şimdi baraj suları altındadır. Geçmişin izlerini sürmeye başlayan Eşkıya, yıllardır bilmediği bir gerçeği öğrenir. Hapse düşmesine en yakın arkadaşının ihaneti neden olmuştur. Bu arkadaş Eşkıya Baran'in çocukluk aşkını, Keje'yi satın alarak İstanbul'a kaçmıştır.

IMDb: 8.7

1. Schindler's List (Schindler'in Listesi), 1993

1. Schindler's List (Schindler'in Listesi), 1993

Film, soykırım zamanında 1.100'den fazla Yahudinin hayatını kurtaran Nazi partisine üye, çapkın ve savaş yanlısı bir adam olan esrarengiz Oscar Schindler'in tarihten hiçbir zaman silinmeyecek olan gerçek hikayesini anlatıyor. İnsanlık tarihin kara dönemlerinden biri olarak anılacak bir zamanda yaptığıyla farklılık yaratan bir adam ve bu soykırımdan kurtulmayı başabilmek bir zafer hikayesi midir? Steven Spielberg tarafından yönetilen film, En iyi Senaryo. En İyi Görüntü Yönetmeni, Müzik, Kurgu ve Sanat Yönetmeni ödülleri kazanırken, Liam Necson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall. Jonathan Sagella ve Embeth Davidtz de filmdeki performanslarıyla büyük alkış aldı. Görüntü kalitesinin yenilenmesi, 5.1 digital ses ve yepyeni özel seçenekleriyle koleksiyonunuzda mutlaka olması gereken bir başyapıt.

IMDb: 8.9

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1213
438
415
237
195
164
154