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Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a 'Umut Hakkı' Çağrısı Sonrası Mansur Yavaş'ın Sözleri Gündemde

Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a 'Umut Hakkı' Çağrısı Sonrası Mansur Yavaş'ın Sözleri Gündemde

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.10.2024 - 16:07

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'a 'Umut hakkı' talebi ve 'Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.' ifadeleri sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'Teröristler cezasını çekmeden hiç bir şekilde çıkamaz. Çıkarırsanız da yine siz çıkarırsınız.' ifadeleri gündem oldu.

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2023'te yapılan genel seçimlerde Millet İttifakı'nı teröristleri serbest bırakacak olmakla suçlayan Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında terörist başı Abdullah Öcalan'la ilgili "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." ifadeleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

2023'te yapılan genel seçimlerde Millet İttifakı'nı teröristleri serbest bırakacak olmakla suçlayan Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında terörist başı Abdullah Öcalan'la ilgili "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." ifadeleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

O döneme Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'na yönelik ifadelerine cevap veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Teröristler cezasını çekmeden hiç bir şekilde çıkamaz. Çıkarırsanız da yine siz çıkarırsınız." ifadelerini kullanmıştı.

O döneme Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'na yönelik ifadelerine cevap veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Teröristler cezasını çekmeden hiç bir şekilde çıkamaz. Çıkarırsanız da yine siz çıkarırsınız." ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin Öcalan açıklaması sonrası Yavaş'ın sözleri yeniden gündeme geldi. 🎥 👇

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