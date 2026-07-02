Demokratik Kongo Teknik Direktörü Sebastien Desabre Acı Haberi Basın Toplantısında Öğrendi

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile İngiltere karşı karşıya geldi. Turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza atmaya çok yaklaşan Afrika temsilcisi, mücadelede 75. dakikaya kadar 1-0'lık üstünlüğünü korudu.

Ancak maçın son bölümünde sahneye çıkan Harry Kane, 75. dakikada eşitliği sağladı. İngiliz golcü, 86. dakikada bir kez daha ağları havalandırarak takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi ve İngiltere'nin bir üst tura yükselmesini sağladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen resmi basın toplantısında ise duygusal anlar yaşandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Teknik Direktörü Sebastien Desabre, basın mensuplarının karşısına geçtiği sırada babasının hayatını kaybettiği haberi canlı yayında kendisine iletildi.