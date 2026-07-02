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Demokratik Kongo Teknik Direktörü Sebastien Desabre Acı Haberi Basın Toplantısında Öğrendi

Demokratik Kongo Teknik Direktörü Sebastien Desabre Acı Haberi Basın Toplantısında Öğrendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.07.2026 - 18:52
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile İngiltere karşı karşıya geldi. Turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza atmaya çok yaklaşan Afrika temsilcisi, mücadelede 75. dakikaya kadar 1-0'lık üstünlüğünü korudu.

Ancak maçın son bölümünde sahneye çıkan Harry Kane, 75. dakikada eşitliği sağladı. İngiliz golcü, 86. dakikada bir kez daha ağları havalandırarak takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi ve İngiltere'nin bir üst tura yükselmesini sağladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen resmi basın toplantısında ise duygusal anlar yaşandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Teknik Direktörü Sebastien Desabre, basın mensuplarının karşısına geçtiği sırada babasının hayatını kaybettiği haberi canlı yayında kendisine iletildi.

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Desabre'nin o anları sosyal medyada da büyük üzüntü yarattı.

Desabre, Demokratik Kongo ile tarih yazdı.

Desabre, Demokratik Kongo ile tarih yazdı.

Kolombiya, Portekiz ve Özbekistan'ın yer aldığı gruptan dört puanla üst tura çıkan Demokratik Kongo, ilk puanını aldığı Portekiz maçından elendikleri İngiltere maçına kadar  tüm dünyanın takdirini kazandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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