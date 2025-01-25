Daha Önce Bikinili Eylemi Sebebiyle Gözaltına Alınan Melisa Aydınalp Kadın Cinayetleri İçin Yine Sokağa Çıktı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DFQpUg0NN6r/
Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirdiği bikinili yürüyüşün ardından gözaltına alınan Melisa Aydınalp'i hatırlıyor olabilirsiniz. Kendisi bu olayın ardından katıldığı birçok programda, kadınların özgürlüğünün kısıtlandığını ve bu duruma dikkat çekmek istediğini ifade etmişti. Aynı zamanda kadın cinayetlerine dikkat çekmek için de eylemlerini sürdürdü.
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Melisa Aydınalp bu sefer de aktivist Ecem Güvenciler ile birlikte bir protesto gerçekleştirdi.
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Son 1 yılda 394 kadının katledilmesine dikkat çeken ikili "Sorumlular istifa etsin" yazılı pankartla yürüdü.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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