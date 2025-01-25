Daha Önce Bikinili Eylemi Sebebiyle Gözaltına Alınan Melisa Aydınalp Kadın Cinayetleri İçin Yine Sokağa Çıktı

Melisa Aydınalp o anları sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile paylaştı.

'1 yılda 394 kadın öldürüldü. Tükiye Cumhuriyeti’ nde en yüksek sayılardan biri bu. Kadınların toplumun içindeki yerleri bu derece sarsılırken kadınların eril şiddetin kurbanı olmalarını kabul etmiyoruz. Failler caydırıcı hiçbir ceza almadan hayatlarına devam ediyorken kadınların çoğu bu ülkede katlediliyor. Bu kadın katliamından sorumlu insanlar derhal istifa etmelidir. Sorumlularda kadınların ölümlerine bir o kadar sebep olmuşlardır. Kadınların kalkınmasına, yaşamasına, sosyal hayattaki yerlerine ve nefeslerine saygı göstermeyen siyasi politikaların sonucudur bunlar. Kadınların ölümlerinden sizlerde sorumlusunuz.'