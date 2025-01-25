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Daha Önce Bikinili Eylemi Sebebiyle Gözaltına Alınan Melisa Aydınalp Kadın Cinayetleri İçin Yine Sokağa Çıktı

Daha Önce Bikinili Eylemi Sebebiyle Gözaltına Alınan Melisa Aydınalp Kadın Cinayetleri İçin Yine Sokağa Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.01.2025 - 22:32

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Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirdiği bikinili yürüyüşün ardından gözaltına alınan Melisa Aydınalp'i hatırlıyor olabilirsiniz. Kendisi bu olayın ardından katıldığı birçok programda, kadınların özgürlüğünün kısıtlandığını ve bu duruma dikkat çekmek istediğini ifade etmişti. Aynı zamanda kadın cinayetlerine dikkat çekmek için de eylemlerini sürdürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DFQpUg0NN6r/
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Melisa Aydınalp bu sefer de aktivist Ecem Güvenciler ile birlikte bir protesto gerçekleştirdi.

Melisa Aydınalp bu sefer de aktivist Ecem Güvenciler ile birlikte bir protesto gerçekleştirdi.

Son 1 yılda 394 kadının katledilmesine dikkat çeken ikili "Sorumlular istifa etsin" yazılı pankartla yürüdü.

Son 1 yılda 394 kadının katledilmesine dikkat çeken ikili "Sorumlular istifa etsin" yazılı pankartla yürüdü.

Melisa Aydınalp o anları sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile paylaştı. 

'1 yılda 394 kadın öldürüldü. Tükiye Cumhuriyeti’ nde en yüksek sayılardan biri bu. Kadınların toplumun içindeki yerleri bu derece sarsılırken kadınların eril şiddetin kurbanı olmalarını kabul etmiyoruz. Failler caydırıcı hiçbir ceza almadan hayatlarına devam ediyorken kadınların çoğu bu ülkede katlediliyor. Bu kadın katliamından sorumlu insanlar derhal istifa etmelidir. Sorumlularda kadınların ölümlerine bir o kadar sebep olmuşlardır. Kadınların kalkınmasına, yaşamasına, sosyal hayattaki yerlerine ve nefeslerine saygı göstermeyen siyasi politikaların sonucudur bunlar. Kadınların ölümlerinden sizlerde sorumlusunuz.'

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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