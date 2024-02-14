Daha Güzel Vücuda Sahip Olmak İçin Meme Dikleştirme ve Silikon Ameliyatı Olan Kadının Hayatı Karardı

Ankara'da yaşayan Gözde Kibar isimli kadın, meme dikleştirme ve silikon ameliyat olduktan sonra hayatı karardı.
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Şekil olarak da görüntü olarak da estetikli bir memeye benzemediğini ve ağrıları olduğunu belirten kadın, daha güzel bir vücuda sahip olmak isterken hayatı karardı.
Ünlü bir doktora giden Gözde Kibar, yaşadığı sorunları anlattığı doktorun ise görüşmeye gittiğinde odadan çıktığını belirtti.
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