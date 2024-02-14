Görüş Bildir
Haberler
Video
Daha Güzel Vücuda Sahip Olmak İçin Meme Dikleştirme ve Silikon Ameliyatı Olan Kadının Hayatı Karardı

Daha Güzel Vücuda Sahip Olmak İçin Meme Dikleştirme ve Silikon Ameliyatı Olan Kadının Hayatı Karardı

Ankara
Arya
Arya - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 17:11

İçerik Devam Ediyor

Ankara'da yaşayan Gözde Kibar isimli kadın, meme dikleştirme ve silikon ameliyat olduktan sonra hayatı karardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şekil olarak da görüntü olarak da estetikli bir memeye benzemediğini ve ağrıları olduğunu belirten kadın, daha güzel bir vücuda sahip olmak isterken hayatı karardı.

Şekil olarak da görüntü olarak da estetikli bir memeye benzemediğini ve ağrıları olduğunu belirten kadın, daha güzel bir vücuda sahip olmak isterken hayatı karardı.

Ünlü bir doktora giden Gözde Kibar, yaşadığı sorunları anlattığı doktorun ise görüşmeye gittiğinde odadan çıktığını belirtti.

Ünlü bir doktora giden Gözde Kibar, yaşadığı sorunları anlattığı doktorun ise görüşmeye gittiğinde odadan çıktığını belirtti.

Şikayet üzerine bilirkişi doktorların da yapılan işlemi kontrol ettiğini belirtilirken, plastik cerrahın avukatının ise, 'Biz gayet güzel ameliyatı yaptık siz para sağlamak amacındasınız' dediği iddia edildi.

Show Ana Haber'den Emre Kol'un özel haberi: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?