Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Libya' Sorusu Gazeteci Murat Bardakçı'yı Şaşkına Çevirdi: "Hala Konuşuyorlar Ya..."

Atatürk Müze Köşkü'nün açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün Trablusgarp'taki fotoğrafını görünce, muhalefetin 'Libya'da ne işimiz var?' sözlerini Gazeteci Murat Bardakçı'ya sordu. Soru karşısında bir müddet afallayan Bardakçı, 'Hepsi gitmiş, Cumhuriyet'in kurucu kadrosu gitmiş.' dedi. Bardakçı'nın sözleri üzerine eleştirisini sürdüren Erdoğan,'Hala konuşuyorlar ya...' dedi.