Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Libya' Sorusu Gazeteci Murat Bardakçı'yı Şaşkına Çevirdi: "Hala Konuşuyorlar Ya..."

Atatürk Müze Köşkü'nün açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün Trablusgarp'taki fotoğrafını görünce, muhalefetin 'Libya'da ne işimiz var?' sözlerini Gazeteci Murat Bardakçı'ya sordu. Soru karşısında bir müddet afallayan Bardakçı, 'Hepsi gitmiş, Cumhuriyet'in kurucu kadrosu gitmiş.' dedi. Bardakçı'nın sözleri üzerine eleştirisini sürdüren Erdoğan,'Hala konuşuyorlar ya...' dedi.
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Atatürk Müze Köşkü'nün açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci Murat Bardakçı ve beraberindeki heyetle birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının bulunduğu odaları dolaştı.
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Atatürk'ün Trablusgarp'ta çekilen fotoğrafı önünde bir müddet duraklayan Erdoğan, Murat Bardakçı'yı yanına çağırarak Muhalefetin 'Libya' eleştirisini hatırlattı.
Erdoğan,"Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte. Hala konuşuyorlar ya.” dedi.
İşte o görüntüler; 🎥
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o zamanla bu zamanı niye hala kıyas edersiniz anlamıyorum ki. O zamanlar oluşum içindeydik. Simdi sizin sayenizde bozuşum içindeyiz. Şimdi ne amaçla gittiğin... Devamını Gör
Murat Bardakçı da Trablusgarp'ın o zamanlar Osmanlı toprağı olduğunu söyleyemedi tabii.
Bu yorumun üstüne başka söze gerek yok. Teşekkürler.
Koskoca cumhurbaşkanı olmuşsun tarih bilgisi 0...CB sıfatı ile sorduğunuz sorudan yaptığınız çıkarımdan ben utandım..