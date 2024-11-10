Görüş Bildir
Haberler
Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Libya' Sorusu Gazeteci Murat Bardakçı'yı Şaşkına Çevirdi: "Hala Konuşuyorlar Ya..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Libya' Sorusu Gazeteci Murat Bardakçı'yı Şaşkına Çevirdi: "Hala Konuşuyorlar Ya..."

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
10.11.2024 - 23:46

İçerik Devam Ediyor

Atatürk Müze Köşkü'nün açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün Trablusgarp'taki fotoğrafını görünce, muhalefetin 'Libya'da ne işimiz var?' sözlerini Gazeteci Murat Bardakçı'ya sordu. Soru karşısında bir müddet afallayan Bardakçı, 'Hepsi gitmiş, Cumhuriyet'in kurucu kadrosu gitmiş.' dedi. Bardakçı'nın sözleri üzerine eleştirisini sürdüren Erdoğan,'Hala konuşuyorlar ya...' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Atatürk Müze Köşkü'nün açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci Murat Bardakçı ve beraberindeki heyetle birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının bulunduğu odaları dolaştı.

Atatürk Müze Köşkü'nün açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci Murat Bardakçı ve beraberindeki heyetle birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının bulunduğu odaları dolaştı.

Atatürk'ün Trablusgarp'ta çekilen fotoğrafı önünde bir müddet duraklayan Erdoğan, Murat Bardakçı'yı yanına çağırarak Muhalefetin 'Libya' eleştirisini hatırlattı.

Atatürk'ün Trablusgarp'ta çekilen fotoğrafı önünde bir müddet duraklayan Erdoğan, Murat Bardakçı'yı yanına çağırarak Muhalefetin 'Libya' eleştirisini hatırlattı.

Erdoğan,"Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte. Hala konuşuyorlar ya.” dedi.

Erdoğan,"Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte. Hala konuşuyorlar ya.” dedi.

İşte o görüntüler; 🎥

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
8
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Safiye azılı

o zamanla bu zamanı niye hala kıyas edersiniz anlamıyorum ki. O zamanlar oluşum içindeydik. Simdi sizin sayenizde bozuşum içindeyiz. Şimdi ne amaçla gittiğin... Devamını Gör

Bozkurt

Murat Bardakçı da Trablusgarp'ın o zamanlar Osmanlı toprağı olduğunu söyleyemedi tabii.

Cübbeli Palpatine Hoca

Bu yorumun üstüne başka söze gerek yok. Teşekkürler.

KumdanKum

Koskoca cumhurbaşkanı olmuşsun tarih bilgisi 0...CB sıfatı ile sorduğunuz sorudan yaptığınız çıkarımdan ben utandım..