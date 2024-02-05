'Çok Genç Gösteriyorsun' Diyen İnsanlara Sinirlenen Annenin Viral Olan Tiradı: 'Bekarım Ondandır'

'@duruakinci' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç annesinin sinir haliyle attığı tiradı paylaştı.
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'Çok genç gösteriyorsun, 5 kilo versen harika olur, kilo alırsın dikkat' et gibi söylemlerde bulunan insanlara isyan eden anne 'Görüntümle ilgili feedback vermek zorunda ya işte' dedi.
İnsanların sürekli olarak bir şeyler söylemesinden bıktığını belirten anne özellikle evli insanlara 'Bekarım ondandır' şeklinde cevap verdiğini söyledi.
İşte o anlar: 👇
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Çok güzel bir milfmiş Allah sahibine bağışlasın 😊