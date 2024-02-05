'Çok Genç Gösteriyorsun' Diyen İnsanlara Sinirlenen Annenin Viral Olan Tiradı: 'Bekarım Ondandır'

Depremin 1'inci Yılında Ebrar Sitesi'nin Yıkılma Anlarından Acı Görüntülere İlk Kez Ulaşıldı!

Antakya'da 6 Şubat Depremi Öncesi ve Sonrası Kaydedilen Görüntüleri İzlerken Kahrolacaksınız!

İkisinin de Aynı Şeye İhtiyacı Olmasına Rağmen Hediye Alırken Önceliği Karşı Tarafa Veren Aşırı Tatlı Çift

Doktora Tezini Alevilik ve Bektaşilik Üzerine Yazmaya Karar Veren Japon Naohiko İmajo

Bildiğiniz Tüm Hediyeleri Unutun! Kazakistan'da Bir Kadın Eşine Doğum Gününde "İkinci Eş" Hediye Etti