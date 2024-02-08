Görüş Bildir
Haberler
Video
Çocuklarının Bakımını Aksatmadığını, 'Ben Alevi miyim? Gavur muyum?' Diyerek Savunan Kadın

Çocuklarının Bakımını Aksatmadığını, 'Ben Alevi miyim? Gavur muyum?' Diyerek Savunan Kadın

Alevi Tiktok
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 09:19

İçerik Devam Ediyor

'@karagulloffical' ismiyle TikTok'ta canlı yayın yapan bir kadın, canlı yayını izleyen kişilerin eleştirilerine cevap verdiği anlar ile gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

O kadın, çocuklarını ihmal ettiği yönünde yapılan eleştirilere “Ben alevi miyim, ben gavur muyum, tabi ki de çocuklarıma bakıyorum” dedi.

O kadın, çocuklarını ihmal ettiği yönünde yapılan eleştirilere “Ben alevi miyim, ben gavur muyum, tabi ki de çocuklarıma bakıyorum” dedi.

O kadının sözlerinden sonra canlı yayını izleyen başka bir kullanıcı ise "Alevi ne alaka?" diye sordu. TikTok canlı yayını yapan kadının o soruya cevabı ise, “Alevi bizde gavur demek. Aleviye burada kötü gözle bakıyorlar” oldu.

O kadının sözlerinden sonra canlı yayını izleyen başka bir kullanıcı ise "Alevi ne alaka?" diye sordu. TikTok canlı yayını yapan kadının o soruya cevabı ise, “Alevi bizde gavur demek. Aleviye burada kötü gözle bakıyorlar” oldu.

Tepkilerin devamının ardından da “Ben böyle biliyorum, küçüklükten beri bize böyle öğrettiler” dedi.

İşte o anlar: 👇

O görüntülere gelen tepkiler: 👇

O görüntülere gelen tepkiler: 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?