Çocuklarının Bakımını Aksatmadığını, 'Ben Alevi miyim? Gavur muyum?' Diyerek Savunan Kadın

'@karagulloffical' ismiyle TikTok'ta canlı yayın yapan bir kadın, canlı yayını izleyen kişilerin eleştirilerine cevap verdiği anlar ile gündem oldu.
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O kadın, çocuklarını ihmal ettiği yönünde yapılan eleştirilere “Ben alevi miyim, ben gavur muyum, tabi ki de çocuklarıma bakıyorum” dedi.
O kadının sözlerinden sonra canlı yayını izleyen başka bir kullanıcı ise "Alevi ne alaka?" diye sordu. TikTok canlı yayını yapan kadının o soruya cevabı ise, “Alevi bizde gavur demek. Aleviye burada kötü gözle bakıyorlar” oldu.
İşte o anlar: 👇
O görüntülere gelen tepkiler: 👇
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