Çobanın Aylık Maaşını Duyanlar Kulaklarına İnanamadı: "Ben Ankara'yı Bırakıp Sana Rakip Olacağım"

Yol kenarında gördükleri çobanla konuşan vatandaşların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Çobana aylık maaşını soran vatandaşlar aylık 60 bin TL kazandığını öğrenince 'Ben bırakıyorum Ankara'yı, geliyorum. Sana rakip olacağım.' dedi.