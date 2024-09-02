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Çobanın Aylık Maaşını Duyanlar Kulaklarına İnanamadı: "Ben Ankara'yı Bırakıp Sana Rakip Olacağım"

Çobanın Aylık Maaşını Duyanlar Kulaklarına İnanamadı: "Ben Ankara'yı Bırakıp Sana Rakip Olacağım"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.09.2024 - 18:03

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Yol kenarında gördükleri çobanla konuşan vatandaşların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Çobana aylık maaşını soran vatandaşlar aylık 60 bin TL kazandığını öğrenince 'Ben bırakıyorum Ankara'yı, geliyorum. Sana rakip olacağım.' dedi. 

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Yapması zor meslekler arasında yer alan çobanlığın son dönemlerde taliplerinin azalmasıyla birlikte, mal sahiplerinin, çoban bulabilmek için yüksek maaşlar teklif ettiği biliniyor.

Yapması zor meslekler arasında yer alan çobanlığın son dönemlerde taliplerinin azalmasıyla birlikte, mal sahiplerinin, çoban bulabilmek için yüksek maaşlar teklif ettiği biliniyor.

Aracıyla seyahat eden bir vatandaş, çobanlıkla uğraşan gence ne kadar maaş aldığını sordu. Gencin "Aylık 60 bin lira alıyorum" cevabını duyan vatandaş duyduğu rakam karşısında şaşırarak, "Ben bırakıyorum Ankara'yı, geliyorum. Sana rakip olacağım." dedi.

Aracıyla seyahat eden bir vatandaş, çobanlıkla uğraşan gence ne kadar maaş aldığını sordu. Gencin "Aylık 60 bin lira alıyorum" cevabını duyan vatandaş duyduğu rakam karşısında şaşırarak, "Ben bırakıyorum Ankara'yı, geliyorum. Sana rakip olacağım." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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