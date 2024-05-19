CHP'nin 19 Mayıs Yürüyüşünde Bir Çocuk Bizlere Nostalji Yaşatarak Tüylerimizi Diken Diken Etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşünde, küçük bir çocuğun 'Yazıyor yazıyor!' diye başlayan sloganları coşkuyla atması hepimize nostaljik anlar yaşattı.
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Yürüyüşte elindeki gazeteyle bu sloganları atan çocuk, eskiden gazete satan çocukları hatırlatarak yüzlerde tebessüm oluşturdu.
Minik gazeteci bu sloganları attığı anlarda kameranın kadrajında olan Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da dikkat çekti.
Videoya geçelim;
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