Celal Şengör'ün "Atatürk Hala Lazım mı?" Sorusuna Verdiği Cevap Tüylerinizi Diken Diken Edecek

Prof. Dr. Celal Şengör, Sözcü Televizyonu isimli YouTube kanalına konuk oldu. Videonun başlangıcında Atatürk ile ilgili öyle bir benzetme yaptı ki tüylerimiz diken diken oldu.
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Programın başlangıcında diyaloglar bilim ve akıl üzerinden devam etti.
Celal Şengör'ün konuyla ilgili söylediklerinde Atatürk'e yaptığı 'akıl' benzetmesi dikkat çekti.
Videonun tamamı için;
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Fark etmiyor. Onların akılla da işi yok.
ulan neysee ziyaaaa 😂😂😂😂🤣🤣🤣
Örneğin bu oksijen israfını ele alalım. Akıl yok, fikir öyle takılıyor. Arapça herhangi bir broşür verip evini bile elinden alabileceğiniz kıvamda.
Ölü bir insan bu dunyada lazım olurmu tabiki olmaz o bu dünyada işini bitirmiş gitmiş