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Celal Şengör'ün "Atatürk Hala Lazım mı?" Sorusuna Verdiği Cevap Tüylerinizi Diken Diken Edecek

Celal Şengör'ün "Atatürk Hala Lazım mı?" Sorusuna Verdiği Cevap Tüylerinizi Diken Diken Edecek

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 17:09 Son Güncelleme: 26.05.2024 - 18:27

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Prof. Dr. Celal Şengör, Sözcü Televizyonu isimli YouTube kanalına konuk oldu. Videonun başlangıcında Atatürk ile ilgili öyle bir benzetme yaptı ki tüylerimiz diken diken oldu.

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Programın başlangıcında diyaloglar bilim ve akıl üzerinden devam etti.

Programın başlangıcında diyaloglar bilim ve akıl üzerinden devam etti.

Celal Şengör'ün konuyla ilgili söylediklerinde Atatürk'e yaptığı 'akıl' benzetmesi dikkat çekti.

Celal Şengör'ün konuyla ilgili söylediklerinde Atatürk'e yaptığı 'akıl' benzetmesi dikkat çekti.

Videonun tamamı için;

Bu içeriklere de bakabilirsiniz;

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Bozkurt

Fark etmiyor. Onların akılla da işi yok.

makalele

ulan neysee ziyaaaa 😂😂😂😂🤣🤣🤣

Bozkurt

Örneğin bu oksijen israfını ele alalım. Akıl yok, fikir öyle takılıyor. Arapça herhangi bir broşür verip evini bile elinden alabileceğiniz kıvamda.

Hacı

Ölü bir insan bu dunyada lazım olurmu tabiki olmaz o bu dünyada işini bitirmiş gitmiş