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ABB Başkanı Mansur Yavaş Sokak Hayvanları Hakkında Konuştu:"Avrupa'da Sokakta Sahipsiz Hayvan Yok"

ABB Başkanı Mansur Yavaş Sokak Hayvanları Hakkında Konuştu:"Avrupa'da Sokakta Sahipsiz Hayvan Yok"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 15:18 Son Güncelleme: 26.05.2024 - 15:29

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Sokak hayvanlarının uyutulması için önerilen yasa hala ülkemizin gündeminde. Konuya tepkiler yağmaya devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sahipsiz sokak hayvanları hakkında konuştu.

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Konu hakkında konuşma yapan Yavaş, hayvanseverlere saygı duyduğunu söyledi ancak sokak hayvanlarının nüfusunun oldukça arttığını ve kısırlaştırmanın çözüm olmadığını da ekledi.

Konu hakkında konuşma yapan Yavaş, hayvanseverlere saygı duyduğunu söyledi ancak sokak hayvanlarının nüfusunun oldukça arttığını ve kısırlaştırmanın çözüm olmadığını da ekledi.

Hayvan barınakları yapılması ve gerçek hayvanseverlerin, barınaklara gönderilen hayvanları sahiplenmesi gerektiğini söyleyen Mansur Yavaş, konuşmasına devam ederken Avrupa'da sokakta hiç sahipsiz hayvanı olmadığına da değindi.

Hayvan barınakları yapılması ve gerçek hayvanseverlerin, barınaklara gönderilen hayvanları sahiplenmesi gerektiğini söyleyen Mansur Yavaş, konuşmasına devam ederken Avrupa'da sokakta hiç sahipsiz hayvanı olmadığına da değindi.

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