ABB Başkanı Mansur Yavaş Sokak Hayvanları Hakkında Konuştu:"Avrupa'da Sokakta Sahipsiz Hayvan Yok"

Türk Bir Kadın ABD Ordusu'na Katıldığını Açıklamıştı: O Kadın ABD Ordusu'ndaki Tuhaf Kuralları Paylaştı

Muammer Ketenci'nin Cannes'a Giden CZN Burak Yorumu "Hiçbir Şey Bilmediğim Konuda Sallarken Ben" Dedirtti