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Taksi Şoförünün Kaldırımda Yatan Köpeği Ezmesiyle Ortalık Karıştı: Çevredeki Hayvanseverler Tepki Gösterdi

Taksi Şoförünün Kaldırımda Yatan Köpeği Ezmesiyle Ortalık Karıştı: Çevredeki Hayvanseverler Tepki Gösterdi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 13:54 Son Güncelleme: 26.05.2024 - 13:55

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Mersinde bir taksi şoförü, kaldırımda yatan köpeği ezdi. Taksici, köpeği fark etmediğini söylese de fayda etmedi. Olaya şahitlik eden vatandaşlar ve şoför arasında tartışma yaşandı.

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Olay sırasında orada bulunan hayvansever bir kadın, taksi şoförüne bağırarak tepki gösterdi. Taksici, köpeği fark etmediğini söylese de tepki gösteren vatandaş taksiciye inanmadı.

Olay sırasında orada bulunan hayvansever bir kadın, taksi şoförüne bağırarak tepki gösterdi. Taksici, köpeği fark etmediğini söylese de tepki gösteren vatandaş taksiciye inanmadı.

Tartışmanın içine taksideki müşteriler ve sokaktaki diğer vatandaşların da girmesiyle sesler daha da yükseldi ve ortalık iyice karıştı.

Tartışmanın içine taksideki müşteriler ve sokaktaki diğer vatandaşların da girmesiyle sesler daha da yükseldi ve ortalık iyice karıştı.

Videonun tamamı için;

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kojiro

Gormedim diyor ama inip asagiya hayvana bakmiyor bile. Insan mi bunlar simdi?

Sümeyye Demir

Bilerek eziyorlar

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