Taksi Şoförünün Kaldırımda Yatan Köpeği Ezmesiyle Ortalık Karıştı: Çevredeki Hayvanseverler Tepki Gösterdi

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Olay sırasında orada bulunan hayvansever bir kadın, taksi şoförüne bağırarak tepki gösterdi. Taksici, köpeği fark etmediğini söylese de tepki gösteren vatandaş taksiciye inanmadı.
Tartışmanın içine taksideki müşteriler ve sokaktaki diğer vatandaşların da girmesiyle sesler daha da yükseldi ve ortalık iyice karıştı.
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Gormedim diyor ama inip asagiya hayvana bakmiyor bile. Insan mi bunlar simdi?
Bilerek eziyorlar
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