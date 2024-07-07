Çekirge ve Kurtçukları Atıştırmalık Gibi Yiyen Kadın: 'Ben Çok Beğendim Bunu, Spor Sonrası Protein'

Sosyal medya platformu TikToK'ta 'Eda Akayyy' adıyla paylaşım yapan bir kadın, paketlenmiş çekirge ve kurtçuk tüketti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya platformu TikTok'ta paketlenmiş çekirge ve kurtçukların tadımını yaprak deneyimlerini aktaran genç kadın sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çeşitli soslarla paketlenmiş çekirge ve kurtçukları deneyen genç kadın, 'Güzelmiş... Ben çok beğendim bunu. Spor sonrası protein' yorumu yaptı. İşte o anlar; 📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın