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Çekirge ve Kurtçukları Atıştırmalık Gibi Yiyen Kadın: 'Ben Çok Beğendim Bunu, Spor Sonrası Protein'

Çekirge ve Kurtçukları Atıştırmalık Gibi Yiyen Kadın: 'Ben Çok Beğendim Bunu, Spor Sonrası Protein'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.07.2024 - 00:38

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Sosyal medya platformu TikToK'ta 'Eda Akayyy' adıyla paylaşım yapan bir kadın, paketlenmiş çekirge ve kurtçuk tüketti. 

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Sosyal medya platformu TikTok'ta paketlenmiş çekirge ve kurtçukların tadımını yaprak deneyimlerini aktaran genç kadın sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya platformu TikTok'ta paketlenmiş çekirge ve kurtçukların tadımını yaprak deneyimlerini aktaran genç kadın sosyal medyada gündem oldu.

Çeşitli soslarla paketlenmiş çekirge ve kurtçukları deneyen genç kadın, 'Güzelmiş... Ben çok beğendim bunu. Spor sonrası protein' yorumu yaptı. İşte o anlar; 📹

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