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Bugün İndirimde Neler Var? Jumbo Çatal Kaşık Bıçak Takımı'ndan Apple AirTag'e 22 Temmuz 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Jumbo Çatal Kaşık Bıçak Takımı'ndan Apple AirTag'e 22 Temmuz 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 14:49

22 Temmuz 2024 tarihinde indirimde olan ürünler arasında neler mi var? İşte size günün cazip fırsatları! Jumbo Çatal Kaşık Bıçak Takımı'ndan Apple AirTag'e kadar birçok ürün, bugün sizlere özel indirimlerle sunuluyor. Bu fırsatları kaçırmayın, bugünün indirimlerinden yararlanın!

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Bu içerik 21.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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2. Kütahya Porselen Bone Mare 50 Parça 12 Kişilik Platin Fileli Yemek Takımı

2. Kütahya Porselen Bone Mare 50 Parça 12 Kişilik Platin Fileli Yemek Takımı

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4. Apple AirTag

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1.049,00 TL yerine şimdi indirimle 984,00 TL.

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5. adidas OZELLE Spor Ayakkabı Erkek

5. adidas OZELLE Spor Ayakkabı Erkek

1.756,95 TL'den 1.493,90 TL'ye düşüyor.

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6. Under Armour Erkek UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı

6. Under Armour Erkek UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı

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7. Acer Aspire 3 A315-59-521E Dizüstü Bilgisayar

13.299,00 TL yerine şimdi 10.599,00 TL.

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8. Puma Unisex Yetişkin Fundamentals Sports Bag S Spor Çantası

8. Puma Unisex Yetişkin Fundamentals Sports Bag S Spor Çantası

609,37 TL'den indirimle 533,90 TL'ye düşüyor.

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9. Viewsonic PX701-4K UHD Ev Sineması DLP Işınlayıcı

9. Viewsonic PX701-4K UHD Ev Sineması DLP Işınlayıcı

31.999,00 TL yerine şimdi indirimle 28.799,00 TL.

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10. Russell Hobbs 25190-56 Retro Sürahi Blender, 1.5 L Kapasite

10. Russell Hobbs 25190-56 Retro Sürahi Blender, 1.5 L Kapasite

2.700,00 TL'den 2.099,99 TL'ye düşüyor.

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11. USR Ayarlanabilir Dambıl

11. USR Ayarlanabilir Dambıl

7.989,90 TL yerine şimdi 5.592,99 TL. 

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12. Kalado Akülü Elektrikli Süpürge

12. Kalado Akülü Elektrikli Süpürge

2.876,99 TL yerine şimdi 2.719 TL.

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13. Jumbo 1900 Prizma 6 Kişilik 24 Parça Tatlı Çatal Kaşık Bıçak Takımı, Gri

13. Jumbo 1900 Prizma 6 Kişilik 24 Parça Tatlı Çatal Kaşık Bıçak Takımı, Gri

1.699,00 TL yerine şimdi indirimle 1.299,99 TL.

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14. Bioderma Photoderm Spot Age SPF50+ Leke, Yaşlanma ve Kırışıklık Karşıtı E ve C Vitamini İçeren Yüksek Korumalı Güneş Kremi 40 ml

14. Bioderma Photoderm Spot Age SPF50+ Leke, Yaşlanma ve Kırışıklık Karşıtı E ve C Vitamini İçeren Yüksek Korumalı Güneş Kremi 40 ml

569,00 TL yerine %13'lük indirimle 493,25 TL.

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