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Bu Sefer Ebeveynlere Soruldu: "Kızınız Asgari Ücretli Biriyle Evlenmek İstediğini Söylese Ne Yapardınız?"

Bu Sefer Ebeveynlere Soruldu: "Kızınız Asgari Ücretli Biriyle Evlenmek İstediğini Söylese Ne Yapardınız?"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 20:12

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Geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında insanlara asgari ücretle geçinen biriyle evlenip evlenmeyecekleri sorulmuş, genel olarak olumsuz yorum gelmesi ise tepkilere neden olmuştu.

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Bu sefer aynı soru ebeveynlere yöneltildi ve böyle bir durumda nasıl bir tepki verecekleri soruldu.

Bu sefer aynı soru ebeveynlere yöneltildi ve böyle bir durumda nasıl bir tepki verecekleri soruldu.

Ebeveynlerin de 'asgari ücretle geçinen bir damat' fikrine sıcak bakmaması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Ebeveynlerin de 'asgari ücretle geçinen bir damat' fikrine sıcak bakmaması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İşte o cevaplar;

Bu konuda insanlar ikiye ayrıldı;

Bu konuda insanlar ikiye ayrıldı;
twitter.com

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twitter.com
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Peki sizin bu soruya cevabınız ne olurdu?

Peki sizin bu soruya cevabınız ne olurdu?
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Bozkurt

Asgari ücretten fazla alanın ne kadar fazla aldığını zannediyorlar acaba?

Muhmet Siyah

hem bizi bu hale düşürün hem de kız vermeyin vay aq yatacak yeriniz yok la sizin üniversite okuyup asgari ücrete çalışan binlerce genç var

Turgut Güler

Bunu diyenler de 7-8 bin maaş alıyor, ne alırsan bi milyonluk sefiller