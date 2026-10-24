Antrofi Kavramı: Sosyal ve Psikolojik Açıdan
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“Kullanılmayan organ geri alınır!”
İlk bakışta bizi çok yönlü düşündürmeye itse de kullanılmayan organ körelir ve zamanla işlev ve hacim kaybeder. Bu biyolojinin temel kuralıdır. Şimdi sizleri görür gibi oluyorum; herkesin aklında o soru “Acaba ben en az hangi organımı kullanıyorum?”
Bu olayın aslında literatürde bir adı vardır “Atrofi”.
Daha çok tıp ve biyoloji alanında kullanılan bir kavram olan Atrofi’nin birçok türü ve bu türleri ortaya çıkartan nedenleri vardır. Bunlardan bazıları;
Peki nedir sosyolojik ve psikolojik antrofi?
Peki psikolojik antrofinin türleri nelerdir?
Sosyolojik ve psikolojik antrofiden nasıl korunacağız?
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