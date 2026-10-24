Antrofi Kavramı: Sosyal ve Psikolojik Açıdan

Atrofi, biyoloji ve tıpta bir organın, dokunun veya hücre grubunun hacimce küçülmesi, körelmesi veya işlevini kısmen ya da tamamen kaybetmesi anlamında kullanılan bir kavramdır. Bu durum halk arasında çoğunlukla 'erime' veya 'körelme' olarak ifade edilmektedir.

Kavramı morfolojik olarak incelediğimizde, kelime kökeni olarak Yunancadan geldiğini görmekteyiz. Yunanca da a- (yokluk/olumsuzluk) ve trophe (beslenme) anlamına gelen kalıplar olup atrofi kelimesi bu sözcüklerden türemiştir. Kısaca kavram anlam olarak 'beslenememe ya da gelişememe' kelimelerine karşılık gelmektedir.