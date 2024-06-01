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Erkekleri Çekici Yapan Özellikleri Sıralayan Kızların Saydıkları Kriterler İlişkideki Beklentileri Sorgulattı

Erkekleri Çekici Yapan Özellikleri Sıralayan Kızların Saydıkları Kriterler İlişkideki Beklentileri Sorgulattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 23:38

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İlişkilerdeki beklentiler kişiden kişiye değişiklik gösterir. Her bireyin, bir ilişkiden ne talep ettiği, ne beklediği tamamen onun kendi iç dünyası, yaşadığı deneyimler ve kişisel değerleri ile şekillenir.

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İki arkadaş, erkeklerde çekici buldukları bazı özellikleri sıraladıklar bir video çekti.

İki arkadaş, erkeklerde çekici buldukları bazı özellikleri sıraladıklar bir video çekti.

Videodaki maddelere tamamen katılan bazı kullanıcılar, beklentilerinin aslında ne kadar düşük olduğunu farketti.

Videodaki maddelere tamamen katılan bazı kullanıcılar, beklentilerinin aslında ne kadar düşük olduğunu farketti.

İşte o liste;

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