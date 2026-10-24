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Tekirdağ'da Bir Mağazanın İndirim Gününde Kepenk Açılır Açılmaz İzdiham Yaşandı

Tekirdağ'da Bir Mağazanın İndirim Gününde Kepenk Açılır Açılmaz İzdiham Yaşandı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
24.10.2026 - 20:38

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Fiyatların her geçen gün yükseldiği bugünlerde indirim duyurusu gören vatandaşların mağaza önünde uzun süre beklemesi, kapı açılır açılmaz içeri koşması hepimizin artık alışkın olduğu görüntülerden biri haline geldi. Haliyle uygun fiyata ürün alabilme heyecanı, bazen kontrolsüz kalabalıklara dönüşebiliyor.

Tekirdağ'da bir mağazanın düzenlediği indirim kampanyası sırasında yaşanan izdiham kameralara yansıdı. Kepenk açılır açılmaz merdivenlerden içeri akın eden kalabalığın birbirini ittiği, mağaza içinde koridorların tamamen dolduğu ve müşterilerin ürünlere ulaşmaya çalışırken sıkıştığı görüldü. Yaşanan yoğunluk, kampanyaya gösterilen ilginin boyutunu gözler önüne serdi.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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