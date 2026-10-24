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Takım Aracından Su Şişesi Alan Bir Bisikletçinin Şişeye Tutunarak Hız Kazandığı Anlar Kafa Karıştırdı

Takım Aracından Su Şişesi Alan Bir Bisikletçinin Şişeye Tutunarak Hız Kazandığı Anlar Kafa Karıştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.10.2026 - 18:06

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Profesyonel bisiklet yarışlarında sporcuların tempoyu bozmadan su ve yiyecek ihtiyacını karşılaması, çoğu zaman yol kenarında bekleyen görevlilerle ya da takım araçlarının penceresinden uzatılan şişelerle çözülüyor. Saatler süren etaplarda enerji ve sıvı kaybı yarışın gidişatını doğrudan etkilerken, tek bir şişenin bile doğru anda ve doğru hızda ulaştırılması büyük önem taşıyor.

Bir bisiklet yarışında çekilen görüntülerde, bisikletçinin araçla yan yana pedal çevirirken görevlinin uzattığı şişeyi aldığı ve şişeyi hemen bırakmayıp bir süre elinde tuttuğu görüldü. Sporcunun araçla birlikte hız kazandığı o anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'hile' olarak değerlendirildi.

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Fakat gerçek pek de öyle değil. Peki sticky bottle nedir?

Fakat gerçek pek de öyle değil. Peki sticky bottle nedir?

İngilizcede 'yapışkan şişe' anlamına gelen sticky bottle, sporcunun takım aracından şişe alırken şişeyi hemen bırakmayıp birkaç saniye boyunca tutunmasına verilen ad. Araç ile bisikletçi aynı hızda yan yana giderken şişeyi tutan görevli ile sporcu arasında kısa süreli bir bağ kuruluyor. Böylece sporcu, araçla birlikte hız kazanıyor.

Bisiklet yarışlarında hakemler, şişe teslimi sırasında yaşanan çok kısa temaslara genellikle göz yumuyor. Ancak tutunma süresi uzadığında bu durum haksız avantaj olarak değerlendiriliyor. Yarış jürisi, uzun süren tutunmalarda sporcuya ve takım direktörüne para cezası verebiliyor. Araca tutunarak yol almak ise çok daha ağır bir ihlal sayılıyor ve zaman cezası ile yarıştan diskalifiyeye kadar uzanan yaptırımlara yol açabiliyor. Bu nedenle sporcular ve takım görevlileri, şişe teslimi sırasında kuralların sınırında kalmaya özen gösteriyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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