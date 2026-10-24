Takım Aracından Su Şişesi Alan Bir Bisikletçinin Şişeye Tutunarak Hız Kazandığı Anlar Kafa Karıştırdı

Profesyonel bisiklet yarışlarında sporcuların tempoyu bozmadan su ve yiyecek ihtiyacını karşılaması, çoğu zaman yol kenarında bekleyen görevlilerle ya da takım araçlarının penceresinden uzatılan şişelerle çözülüyor. Saatler süren etaplarda enerji ve sıvı kaybı yarışın gidişatını doğrudan etkilerken, tek bir şişenin bile doğru anda ve doğru hızda ulaştırılması büyük önem taşıyor.

Bir bisiklet yarışında çekilen görüntülerde, bisikletçinin araçla yan yana pedal çevirirken görevlinin uzattığı şişeyi aldığı ve şişeyi hemen bırakmayıp bir süre elinde tuttuğu görüldü. Sporcunun araçla birlikte hız kazandığı o anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'hile' olarak değerlendirildi.