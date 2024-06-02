Fransa'da Yaşayan Bir Kadın "Reis Memleketi Sattı" Diyen Takipçisine Market Rafının Önünde Yanıt Verdi

Gurbetçilerim ülkemiz ve ekonomimizle ilgili yaptığı yorumlar sık sık gündem oluyor bildiğiniz üzere. Kimileri gurbetçilerin ülkemiz hakkında söz hakkı olmaması gerektiğini düşünürken, kimileri de onların dışardan bir göz olarak ülkemiz hakkında objektif yorumlar yapabildiğini savunuyor.