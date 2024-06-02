Fransa'da Yaşayan Bir Kadın "Reis Memleketi Sattı" Diyen Takipçisine Market Rafının Önünde Yanıt Verdi

Gurbetçilerim ülkemiz ve ekonomimizle ilgili yaptığı yorumlar sık sık gündem oluyor bildiğiniz üzere. Kimileri gurbetçilerin ülkemiz hakkında söz hakkı olmaması gerektiğini düşünürken, kimileri de onların dışardan bir göz olarak ülkemiz hakkında objektif yorumlar yapabildiğini savunuyor.
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Fransa’da yaşayan bir gurbetçi, kendisine “‘Reis memleketi sattı’ yorumu yapan bir takipçisine, market reyonundaki Türk bayrağını göstererek cevap verdi.
Erdoğan'dan önce Türkiye ile dalga geçildiğini, şu an ise ürünlerimizin raflarda yerini aldığını söyledi.
İşte o video;
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