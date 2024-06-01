Röportajda Konuşan Bir Vatandaş Konakçı'nın "Cennette Ergenliğe Yeni Giren Eşleriniz Olacak" Sözlerini Savundu

Açıklamalarıyla sık sık gündem olan Halil Konakçı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı cennetteki huri tasviri sosyal medyada gündem olmuştu. 'Cennette ergenliğe yeni giren eşleriniz olacak.' diyen Konakçı'nın o sözleri tepki çekmişti.
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Sokak röportajında bir vatandaş Konakçı'nın bu açıklamaları üzerine yorumda bulundu.
"Bunu Allah söylüyor, Halil Konakçı'nın sözleri değil." diyen vatandaş, o sözlerin doğrusunun "Cennette sizi tunç göğüslü kadınlar bekliyor." olduğunu belirtti.
İşte o röportaj;
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