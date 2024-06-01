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Röportajda Konuşan Bir Vatandaş Konakçı'nın "Cennette Ergenliğe Yeni Giren Eşleriniz Olacak" Sözlerini Savundu

Röportajda Konuşan Bir Vatandaş Konakçı'nın "Cennette Ergenliğe Yeni Giren Eşleriniz Olacak" Sözlerini Savundu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 22:28

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Açıklamalarıyla sık sık gündem olan Halil Konakçı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı cennetteki huri tasviri sosyal medyada gündem olmuştu. 'Cennette ergenliğe yeni giren eşleriniz olacak.' diyen Konakçı'nın o sözleri tepki çekmişti.

Sizinle burada paylaşmıştık;

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Sokak röportajında bir vatandaş Konakçı'nın bu açıklamaları üzerine yorumda bulundu.

Sokak röportajında bir vatandaş Konakçı'nın bu açıklamaları üzerine yorumda bulundu.

"Bunu Allah söylüyor, Halil Konakçı'nın sözleri değil." diyen vatandaş, o sözlerin doğrusunun "Cennette sizi tunç göğüslü kadınlar bekliyor." olduğunu belirtti.

"Bunu Allah söylüyor, Halil Konakçı'nın sözleri değil." diyen vatandaş, o sözlerin doğrusunun "Cennette sizi tunç göğüslü kadınlar bekliyor." olduğunu belirtti.

İşte o röportaj;

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