Röportajda Konuşan Bir Vatandaş Konakçı'nın "Cennette Ergenliğe Yeni Giren Eşleriniz Olacak" Sözlerini Savundu

Açıklamalarıyla sık sık gündem olan Halil Konakçı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı cennetteki huri tasviri sosyal medyada gündem olmuştu. 'Cennette ergenliğe yeni giren eşleriniz olacak.' diyen Konakçı'nın o sözleri tepki çekmişti.