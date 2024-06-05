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Bir Amca "Bir Günlüğüne Kadın Olsanız Ne Yapardınız?" Sorusuna Verdiği Cevapla Kendin Hayran Bıraktı

Bir Amca "Bir Günlüğüne Kadın Olsanız Ne Yapardınız?" Sorusuna Verdiği Cevapla Kendin Hayran Bıraktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 17:24

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Sokak röportajları, halkın nabzını tutmanın en etkin yollarından biridir. Gündelik yaşamın içinden çıkan bu gerçek hikayeler, hem toplumun genel eğilimlerini gözler önüne serer, hem de bireysel deneyimlerin zenginliğini ve çeşitliliğini vurgular.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7wepB...
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Bir sokak röportajında "Bir günlüğüne kadın olsanız o gün ne yapardınız?" sorusu soruldu.

Bir sokak röportajında "Bir günlüğüne kadın olsanız o gün ne yapardınız?" sorusu soruldu.

Soruya Neşet Ertaş'ın bir sözüyle cevap veren bir amca yanıtıyla, izleyenleri duygulandırdı.

Soruya Neşet Ertaş'ın bir sözüyle cevap veren bir amca yanıtıyla, izleyenleri duygulandırdı.

İşte o röportaj;

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