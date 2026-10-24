Ne demek İspanyollar Pedro Sánchez’i bizim kadar sevmiyorlar?

Gazze açıklamalarıyla Türk halkının gönlünde taht kurmuştu Pedro Sanchez hatta kendisiyle ilgili 'ümmetin lideri' diye video bile var! Türk ve İspanyol halklarının birbirine olan sempatisi zaten sınır ötesinden de ortamı oldukça ısıtıyordu. Madrid'e taşındığımda da belediyedeki görevlinin 'Türkiye'den mi geldiniz?' derken gözlerinin nasıl da parladığını sizinle paylaşmak zorundayım.

Haydi, şimdi konuya biraz Madrid’den bakalım.

1. Pedro Sánchez geçen akşam yine sahnedeydi

22 Ekim’de İspanya’nın çok izlenen programlarından La Revueltaya konuk oldu. David Broncano’nun karşısına çıktı ve program, 4,3 milyonun üzerinde ortalama izleyiciye ulaşarak kendi tarihinin en çok izlenen bölümü oldu.

İki gün sonra Granada’daydı.

La Plazuela çalıyor, Sánchez sahneye giriyor, dans ediyor. Ardından Federico García Lorca’dan şiir okuyor. Bir siyasetçinin mitingini düşününce insanın aklına ilk gelecek görüntü bu olmayabilir.

Ama Sánchez’in siyasi iletişiminde böyle anların özel bir yeri var. Bazen bir cümleyle, bazen bir tişörtle, bazen de dans ederek gündemin tam ortasına yerleşebiliyor.

Türkiye’de bu görüntüleri gördüğümüzde ne yapıyoruz? Sempatimizi besliyoruz.

Peki, İspanya’da herkes aynı şeyi mi hissediyor? İşte orası biraz karışık.

2. Türkiye’de Pedro Sánchez biraz da İspanya’nın kendisi

Bence meseleyi yalnızca bir siyasetçinin popülerliği üzerinden okumak eksik kalıyor.

Çünkü biz Türkiye’de Sánchez’i konuşurken çoğu zaman yalnızca Sánchez’i konuşmuyoruz.

İspanya’yı ve İspanya'ya olan sıcak hislerimizi konuşuyoruz.

Kaç futbolcumuz İspanya'da boy gösterdi, İspanyollar ve İspanyol basını sosyal medyadan paylaştıklarımıza nasıl da sahip çıktı ve karşılık verdi, bunları düşünüyoruz.

Konu her açıldığında gece geç saatlerde yenilen yemekleri, sokaklarda uzayan sohbetleri, insanların hayatı yaşama biçimine dair kafamızda biriktirdiğimiz o güzel görüntüleri yani bir yaşam tarzını hatırlıyoruz.

Sonra bir gün İspanya Başbakanı çıkıyor ve uluslararası meselelerde bizim de önem verdiğimiz bir konuda güçlü bir açıklama yapıyor ve sevdiğimiz ülkenin sesi hâline geliyor.

Özellikle Gazze konusunda uluslararası hukuk ve Filistin devletinin tanınması üzerinden yürüttüğü siyaset, Türkiye’de kendisine duyulan sempatinin önemli nedenlerinden biri.

Bazen bir insanı sevmeye başlamak için onunla aynı fikirde olduğumuz tek bir konu yetiyor. Sonra o insanın temsil ettiği her şeyi de sevdiğimizi düşünmeye başlıyoruz.