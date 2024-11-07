Bu Klozet Suyla Değil Ateşle Çalışıyor! Otururken Yanlışlıkla Çalıştırmaktan Korkanlar da Var

Daha önce hiç ateşle çalışan bir klozet gördünüz mü? Şüphesiz yanıtınız “Hayır” olacak. O halde sizi suyla değil ateşle çalışan tuvaletlerle tanıştıralım. Norveç’te geliştirilen bu klozet hem sudan tasarruf ediyor hem de her şeyi küle dönüştürerek atık sorununun önüne geçmeyi planlıyor. Instagram’da ‘@tuhafmevzular’ hesabı tarafından paylaşılan videoya kullanıcılar haklı endişelerini ve korkularını esprili bir dille yansıttı…
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Görünce "Nasıl yani?" sorusuyla sizi baş başa bırakacak yeni bir icatı tanıtmak isteriz: Ateşle çalışan klozet...
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Evet, yanlış duymadınız! Norveç'te geliştirilen bu tuvalet suyla değil ateşle çalışıyor.
Instagram’da ‘@tuhafmevzular’ isim bir sayfa tarafından paylaşılan klozete dair şu açıklama yer aldı:
Klozetin çalışma sistemine kulak verelim! 👇🏻
Videoya gelen endişeli ve korku dolu (!) yorumlar ise şöyle 👇🏻
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