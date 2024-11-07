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Bu Klozet Suyla Değil Ateşle Çalışıyor! Otururken Yanlışlıkla Çalıştırmaktan Korkanlar da Var

Bu Klozet Suyla Değil Ateşle Çalışıyor! Otururken Yanlışlıkla Çalıştırmaktan Korkanlar da Var

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.11.2024 - 18:09

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Daha önce hiç ateşle çalışan bir klozet gördünüz mü? Şüphesiz yanıtınız “Hayır” olacak. O halde sizi suyla değil ateşle çalışan tuvaletlerle tanıştıralım. Norveç’te geliştirilen bu klozet hem sudan tasarruf ediyor hem de her şeyi küle dönüştürerek atık sorununun önüne geçmeyi planlıyor. Instagram’da ‘@tuhafmevzular’ hesabı tarafından paylaşılan videoya kullanıcılar haklı endişelerini ve korkularını esprili bir dille yansıttı…

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Görünce "Nasıl yani?" sorusuyla sizi baş başa bırakacak yeni bir icatı tanıtmak isteriz: Ateşle çalışan klozet...

Görünce "Nasıl yani?" sorusuyla sizi baş başa bırakacak yeni bir icatı tanıtmak isteriz: Ateşle çalışan klozet...

Evet, yanlış duymadınız! Norveç'te geliştirilen bu tuvalet suyla değil ateşle çalışıyor.

Evet, yanlış duymadınız! Norveç'te geliştirilen bu tuvalet suyla değil ateşle çalışıyor.

Instagram’da ‘@tuhafmevzular’ isim bir sayfa tarafından paylaşılan klozete dair şu açıklama yer aldı:

Instagram’da ‘@tuhafmevzular’ isim bir sayfa tarafından paylaşılan klozete dair şu açıklama yer aldı:

'Bu tuvalet suyla değil, ateşle çalışıyor.

Norveç'te geliştirilen bu tuvaleti kullanmak için, önce kağıdını yerleştirip, ardından işinizi bitirdikten sonra kapatıp düğmesine basmanız yetiyor.

Özellikle kanalizasyon altyapısı olmayan yerlerde ve karavanlarda kullanılması için tasarlanmış yakma tuvaleti, sudan tasarruf ederken aynı zamanda, 4 kişinin bir haftalık tuvaletini bir bardak küle dönüştürerek, atık sorununun da önüne geçiyor.'

Klozetin çalışma sistemine kulak verelim! 👇🏻

Videoya gelen endişeli ve korku dolu (!) yorumlar ise şöyle 👇🏻

Videoya gelen endişeli ve korku dolu (!) yorumlar ise şöyle 👇🏻
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