Bu Klozet Suyla Değil Ateşle Çalışıyor! Otururken Yanlışlıkla Çalıştırmaktan Korkanlar da Var

Daha önce hiç ateşle çalışan bir klozet gördünüz mü? Şüphesiz yanıtınız “Hayır” olacak. O halde sizi suyla değil ateşle çalışan tuvaletlerle tanıştıralım. Norveç’te geliştirilen bu klozet hem sudan tasarruf ediyor hem de her şeyi küle dönüştürerek atık sorununun önüne geçmeyi planlıyor. Instagram’da ‘@tuhafmevzular’ hesabı tarafından paylaşılan videoya kullanıcılar haklı endişelerini ve korkularını esprili bir dille yansıttı…