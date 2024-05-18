Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ocak ayında geçirdiği operasyon sonrası kanser teşhisi konulan Kral Charles katıldığı davetlerle İngiltere halkını umutlandırmaya başlarken geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan habere göre, kralın askeri görevlerini oğlu Prens William'a devrettiği öğrenildi.
Geçtiğimiz hafta Bieber çiftinin duyurduğu bebek haberi tüm dünya magazinine damga vurmuş, ünlü ikiliye tebrik mesajları yağmış fakat hemen ardından akıllara Justin Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez gelmişti... Gomez'i nispet derecesinde yaptığı paylaşımların ardındaki gerçek ise dillere fena düştü.
Son zamanların yükselişteki yıldızı Sydney Sweeney'in yapımcı sevgilisi Jonathan Davino'yla bu yaz evleneceği söyleniyor.
Kral Charles’ın taç giyme töreninden bu yana resmedilen ilk resmi portresi Buckingham Sarayı'nda görücüye çıktı.
Rihanna'nın oğullarıyla deniz kenarında çekildiği fotoğraf goygoycuların diline düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bebek haberiyle hayranlarını sevindiren Bieber ikilisi müjdeyi duyurduktan sonra ilk defa birlikte kameralara yakalandı.Hailey Bieber'ın karnını görenler yorumlara koştu.
Geçtiğimiz haftalarda evlenecekleri iddiaları ortaya çıkan Selena Gomez ve Benny Blanco çiftinden şoke eden açıklamalar geldi! Blanco baba olmaya son derece hazır olduğunu söyledi...
Gigi Hadid'le bir zamanlar yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen, ayrılık haberleriyle kayıplara karışan Zayn Malik şu sırlar epey bir gündemde. Geçmişe yönelik açıklamalarıyla konuşulan isim bu sefer de geçmiş aşklarından dert yandı.
Sık sık kameralara aşk kuşları olarak yakalanmalarına rağmen birbirlerine attıkları bakışlarla da ilgi odağı olmayı başaran, bir tarafın ezildiğinden ve mutsuz olduğundan dert yanılan Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in bir aydır kameralara birlikte yakalanmaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.
Geçtiğimiz haftalarda bir otelden yarı çıplak çıkan ve magazin muhabirlerine yaklanan Britney Spears hayranlarını korkutmuştu. Olayın üstünden çok geçmeden sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan şarkıcı yine endişelendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Prenses Kate Middleton'un kayıplara karışmasının ardından Prens William'ın ihanet iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Lady Rose Hanbury ile daha önce de çıkan iddialara sessiz kalınmasına rağmen geçtiğimiz gün gündemi sallayan o kareler akıllarda soru işaretleri oluşturdu.
Son bir aydır birlikte görünütlenmeyen Bennifer çiftinin ayrılıkları geçtiğimiz gün ortaya çıkan Jlo'nun göndermeli bir paylaşımı beğenmesinin ardından neredeyse kesinleşmişti. Herkesi ters köşe yapan ikili birlikte görüntülendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın