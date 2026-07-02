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Bodrum'un En İyi Eğlence Mekanları - 2026

Bodrum'un En İyi Eğlence Mekanları - 2026

Bodrum
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 09:24
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Ege'nin turkuaz sularına kucak açan Bodrum, 2026 yazında da unutulmaz anılar biriktirmek isteyen misafirlerini bekliyor. Tatil planlarınızı yaparken gün batımından gün doğumuna kadar uzanan zaman dilimini nerede geçireceğiniz ise Bodrum seyahatinizin karakterini belirleyecektir. Dünyaca ünlü şeflerin menüleri, uluslararası sanatçıların performansları ve özenle tasarlanmış konsept alanlarıyla Bodrum, beklentileri en üst düzeyde karşılayan bir altyapıya sahip.  

Peki Bodrum'da nerede eğlenilir? Sabaha kadar açık mekanlar hangileri? İşte, en iyi Bodrum mekanları ile 2026 eğlence rehberiniz.

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Bodrum'da Eğlence Nerede? - 2026

Bodrum'da Eğlence Nerede? - 2026

Bodrum'da gece hayatı tek bir merkeze sıkışmış değildir; yarımadanın her bir koyu, kendine has bir kimlik ve ritim barındırır. Beklentileriniz doğrultusunda doğru lokasyonu seçmek, geçireceğiniz zamanın kalitesini doğrudan artıracaktır.

Bodrum Merkez ve Barlar Sokağı'ndaki Gece Mekanları

Bodrum merkez, tarihi dokusuyla modern yaşamın kesiştiği özel bir noktadır. Kaleden marinaya uzanan hat boyunca, tarihi taş binaların ardında gizlenmiş, dünya standartlarında hizmet veren seçkin işletmeler yer alır. Buradaki mekanlar, hem marinadaki yat sahiplerini hem de rafine bir akşam arayanları ağırlar.

  • Marina Yacht Club

Bodrum Marina'nın kalbinde yer alan bu işletme, caz ve Latin müzikleri eşliğinde özenli bir akşam geçirmek isteyenler için idealdir. Menüsündeki uluslararası tatlar ve ödüllü barmenlerin imza reçeteleri, teknelerin direkleri arasından süzülen ay ışığıyla birleşir. Sadece rezervasyonla misafir kabul eden mekan, zarif atmosferi ve yüksek hizmet kalitesiyle öne çıkar.

Adres: Eskiçeşme Mah. Neyzen Tevfik Cad. No: 5, Bodrum / Muğla

Instagram: @marinayachtclubbodrum

  • Vittoria

Yılların getirdiği deneyimi modern bir altyapıyla harmanlayan Vittoria, merkezin enerjisini yansıtan ikonik bir buluşma noktasıdır. Katı kıyafet kuralları ve özenli kapı politikasıyla dikkat çeken mekan, uluslararası DJ performanslarına ev sahipliği yapar. Özel localarında sunulan kişiselleştirilmiş hizmet, misafirlerin kendilerini tamamen ayrıcalıklı hissetmelerini sağlar.

Adres: Belediye Kültür Merkezi, Çarşı, Cevat Şakir Cad. No: 4, 48400 Bodrum / Muğla

Instagram: @vittoriabodrum

  • Gekko Cocktail

Dar bir sokakta gizlenmiş olan bu mekan, adaya özgü malzemelerle hazırlanan miksoloji harikaları sunar. Geniş viski kavı ve deneysel sunumlarıyla dikkat çeken Gekko, sıradanlığın dışına çıkmak isteyen damağı kuvvetli misafirlerini ağırlar. İçerideki loş atmosfer ve çalan kaliteli caz notaları, zamanın nasıl geçtiğini unutturan bir deneyim yaratır.

Adres: Çarşı Mah. Dr. Alimbey Caddesi 1025 Sok. No: 1/1, Bodrum / Merkez

Instagram: @gekkococktail

Yalıkavak ve Türkbükü'nde Akşam Yemeği ve Eğlence Bir Arada

Yalıkavak ve Türkbükü, gastronomi ve eğlencenin en üst düzeyde buluştuğu destinasyonlardır. Özel iskeleleri, dünya markalarına ev sahipliği yapan marinaları ve Michelin yıldızlı mutfaklarıyla bu iki koy, beklentisi en yüksek misafirlerin birincil tercihidir.

  • Kitchen Bodrum

Michelin yıldızına sahip olan bu restoran, Şef Osman Sezener yönetiminde Ege'nin yerel malzemelerini küresel bir gastronomi harikasına dönüştürür. Tarladan sofraya felsefesiyle hazırlanan tabaklar, sakin ve özenli bir atmosferde misafirlere sunulur. Yemeğin ardından geçilen lounge bölümü, geceyi sofistike kokteyllerle tamamlamak için eşsiz bir ortam sağlar.

Adres: The Bodrum EDITION, Dirmil Mah. Balyek Cad. No: 5A, Yalıkavak - Bodrum / Muğla

Instagram: @kitchenbodrum

  • Ayla Maçakızı

Geleneksel Anadolu ve Ege lezzetlerini çağdaş bir vizyonla sunan Ayla, Türkbükü'nün en ayrıcalıklı gastronomi ve sosyalleşme noktalarından biridir. Özel şarap kavı ve özenle hazırlanan menüsü, denizin hemen kenarında, zeytin ağaçlarının gölgesinde servis edilir. Akşam yemeği sonrasında ustalıkla hazırlanan kokteyller ve kaliteli müzik eşliğinde deneyim geceye taşınır.

Adres: Göltürkbükü Mah. Narçiçeği Sok. No: 73, Türkbükü

Instagram: @aylamacakizi

  • Zuma Bodrum

Yalıkavak Marina'nın iddialı mekanı Zuma, çağdaş Japon mutfağının kusursuz örneklerini Ege manzarasıyla buluşturur. Sonsuzluk havuzunun etrafına kurulu masaları ve robata ızgarasından yayılan kokular, mekana uluslararası bir kimlik katar. Gece ilerledikçe artan tempo ve resident DJ'lerin setleri, misafirlere yüksek standartlı bir akşam yaşatır.

Adres: Yalıkavak Marina, Çökertme Cad. No: 36, Yalıkavak, Bodrum / Muğla

Instagram: @zumabodrum

  • Brava (The Bodrum EDITION)

Latin Amerika ateşini Ege kıyılarına taşıyan Brava, açık hava konseptinde, deniz esintisi eşliğinde sunulan paylaşımlık tabaklar ve agave bazlı özel içkilerle ön plandadır. Canlı perküsyon performansları ve etnik elektronik müzik, mekanın enerjisini gece boyu dorukta tutarak misafirlere izole ve ayrıcalıklı bir akşam sunar.

Adres: The Bodrum EDITION, Dirmil Mah. Balyek Cad. No: 5A, Yalıkavak - Bodrum / Muğla

Instagram: @thebodrumedition

Bodrum'un En İyi Eğlence Mekanları: Sezona Göre Değişiyor mu?

Bodrum'un En İyi Eğlence Mekanları: Sezona Göre Değişiyor mu?

Bodrum'un ritmi, takvim yapraklarıyla eş güdümlü bir değişim gösterir. Yarımada, yaz aylarında yüksek enerjili küresel bir sahneye dönüşürken, sezon dışında daha dingin, derinlikli ve yerel dokuya sadık bir atmosfere bürünür.

Yaz Sezonu (Haziran-Eylül): En Kalabalık ve Canlı Mekanlar

Yaz ayları, Bodrum'un uluslararası bir buluşma noktasına dönüştüğü dönemdir. Bu tarihlerde, aylar öncesinden rezervasyon gerektiren, yüksek kapasiteli ve dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı işletmeler ön plana çıkar.

  • Scorpios Bodrum

Özel koyunda ritüelistik bir deneyim sunan işletme, Mikonos'tan taşınan derin house tınıları, etnik dekorasyon ve güneşin batışıyla başlayan ateş gösterileriyle kendi ruhunu yaratır. Kapalı devre misafir profili ve özel kabana hizmetleriyle mahremiyete üst düzey önem verilerek misafirlerin konforu sağlanır.

Adres: Gölköy Mah. 312 Sok. No: 3/49, Göltürkbükü - Bodrum / Muğla

Instagram: @scorpios.bodrum

  • Fenix Bodrum

Yalıkavak Marina'da dev palmiye ağaçları ve etkileyici aydınlatmasıyla misafirlerini karşılayan Fenix, Güney Amerika mutfağına ait lezzetler sunar. Geniş bar etrafında toplanan uluslararası misafir kitlesi, geç saatlerde ritmik bir eğlencenin parçası olarak gecenin enerjisini yukarıya taşır.

Adres: Yalıkavak Marina, Yalıkavak Beldesi, AE Blok -1, Bodrum / Muğla, 48990

Instagram: @fenix_bodrum

  • Hakkasan Bodrum

Kanton mutfağının temsilcisi olan restoran, Çin tıbbı felsefesinden ilham alan özel içki menüsü ve kusursuz tabaklarıyla açık havada hizmet verir. İlerleyen saatlerdeki seçkin müzik yayını ve detaylara verilen önem, gastronomi ve eğlenceyi bir arada arayanları fazlasıyla tatmin edecektir.

Adres: Gölköy Mah. 314 Sokak No: 10, Türkbükü, Bodrum / Muğla, 43483

Instagram: @hakkasanbodrum

Sezon Dışında Bodrum'da Açık Olan Eğlence Yerleri

Ekim ayından itibaren Bodrum, kendi sakinlerine ve dinginlik arayan misafirlerine kalır. Bu dönemde yanan şömineler etrafında, canlı müzik veya kaliteli bir miksoloji deneyimi sunan, samimi ve butik işletmeler tercih edilmektedir.

  • Kâtip Cocktail Bar

Kış aylarının vazgeçilmezi olan bu gizli konseptli bar, mevsimsel taze otlar, özel demlenmiş içkiler ve butik bir menü sunar. Sınırlı oturma kapasitesi, misafirlerin barmenlerle birebir iletişim kurmasını ve tamamen damak tatlarına özel hazırlanan reçeteleri denemelerini sağlar.

Adres: Eskicesme Mah. Davulcu Ali Sok. 17, Bodrum / Muğla

Instagram: @katipbodrum

  • Sait Yalıkavak

Yaz kış açık kalan nadir marina işletmelerinden biri olan restoran, deniz ürünleri konusundaki ustalığını tüm yıl sergiler. Kış aylarında camla kaplanan kapalı alanı, taze meze ve günlük balık sunumundan taviz vermeden rüzgarlı Ege akşamlarında güvenli bir liman sunar.

Adres: Marina, Yalıkavak, Çökertme Cad. No: 2 D: 06 Blok, 48990 Bodrum / Muğla

Instagram: @sait.restaurant

  • La Pasion Restaurante Español

Bodrum'un ara sokaklarında, avlusundaki şöminesiyle kış aylarını ısıtan restoran, geniş tapas menüsü ve özenli kavıyla öne çıkar. Hafta sonları düzenlenen akustik dinletiler, kalın taş duvarların ardında, dış dünyadan tamamen izole ve dingin bir sohbet ortamı yaratır.

Adres: Çarşı Mah. Atatürk Cad. Uslu Sok. No: 8, Bodrum / Muğla

Instagram: @lapasionbodrum

  • Mandalin Sound

Kış aylarında canlı müziğin kalbinin attığı mekan, denize sıfır ahşap zemini ve doğrudan Bodrum Kalesi'ne bakan penceresiyle görsel bir bütünlük sağlar. Haftanın belirli günlerinde sahne alan caz, blues ve funk grupları, kaliteli müzik dinlemek isteyen yetişkin kitlenin ana buluşma noktasıdır.

Adres: Çarşı Mah. Dr. Alimbey Cad. 1025 Sokak, Bodrum / Muğla

Instagram: @mandalinsound

Bodrum'da Gece Hayatı: Bar, Kulüp ve Açık Hava Mekanları - 2026

Bodrum'da Gece Hayatı: Bar, Kulüp ve Açık Hava Mekanları - 2026

Yarımadadaki işletmeler, mimari yapıları ve sundukları konseptler açısından büyük farklılıklar gösterir. İster canlı müziğe eşlik edin, ister panoramik bir manzaraya karşı kadehinizi kaldırın; beklentinizi karşılayacak bir formül mutlaka mevcuttur.

DJ ve Canlı Müzik Sunan Bodrum Barları

Akustik altyapıya önem veren, müziğin yemeği veya sohbeti bastırmadığı, tam kararında ayarlandığı mekanlar, dinleyici kitlesine saygı duyan işletmelerdir.

  • Sail Loft Surf Shack

Kumların üzerindeki rahat oturma grupları ve özenli kokteyl menüsüyle dikkat çeken mekan, gün batımıyla birlikte bağımsız elektronik müziğin adresi haline gelir. Yurt dışından gelen misafir DJ'leriyle kendine has bir kitleye hitap ederek, doğallığın ve kalitenin bir arada sunulduğu nadir noktalardan birini oluşturur.

Adres: Yalı Mevki No: 39 Gündoğan - Bodrum / Muğla

Instagram: @sailloftsurfshack

  • Mimoza Gümüşlük

Gümüşlük sahilinde, suyun hemen kenarına kurulan masalarıyla klasikleşmiş bir akşam yemeği adresidir. Akustik gitar namelerinin eşlik ettiği servis, kristal bardaklar ve gümüş takımlarla desteklenerek, misafirlere sükunetli ve zamanın yavaşladığı bir deneyim sunar.

Adres: Yalı Mevki 1120 Sok. No: 104, Gümüşlük, Bodrum / Muğla

Instagram: @gumuslukmimoza

  • Lucca Beach

Öğleden sonra 'happy hour' kültürüyle hareketlenen mekan, deniz kenarındaki DJ kabininden yükselen uluslararası ritimlerle misafirlerini ağırlar. Özel hazırlanmış imza reçeteler eşliğinde, kaliteli müziğin ve Ege esintisinin tadını çıkarmak isteyenler için özenle tasarlanmış bir altyapıya sahiptir.

Adres: Seba Gölköy- Gölköy Mah. 325. Sok. 20 A/B Gölköy, Türkbükü, Bodrum / Muğla, 48483

Instagram: @luccabeachbodrum

Deniz Manzaralı Teras Barlar: Bodrum'un Gözde Adresleri

Yarımadanın topografik yapısı sayesinde, tepelere konumlandırılmış veya otellerin en üst katlarında yer alan teras barlar, gün batımı saatlerinde paha biçilemez manzaralar sunar.

  • Tuti Bar

Kuşbakışı Bodrum Kalesi ve marina manzarasına hakim olan mekan, klasikleşmiş bir zarafeti temsil eder. Sanat eserleriyle donatılmış bu geniş terasta, uluslararası standartlarda hazırlanmış klasik kokteyllerinizi yudumlarken, gün batımında kızıla boyanan beyaz Bodrum evlerini izleyebilirsiniz.

Adres: Yokuşbaşı Mah. Sulu Hasan Cad. No: 18, Bodrum / Muğla, 48400

Instagram: @tutibodrum

METT Hotel & Beach Resort içerisinde yer alan bu mekan, İtalyan ruhunu Bodrum'un eşsiz gün batımı manzarasıyla bir araya getiriyor. Geniş ve konforlu terasında Akdeniz mutfağından seçkin paylaşımlıklar sunulurken, ilerleyen saatlerde yerel ve uluslararası DJ'lerin dinlendirici ritimleri atmosfere kusursuzca entegre oluyor.

Adres: Eskiçeşme Mah. Değirmenler Mevki, Haremtan Sok. METT Hotel, Bodrum / Muğla

Instagram: @isolamanzarabodrum

  • Susona Bodrum Rooftop

Sonsuzluk havuzunun denizle birleştiği noktada kurulan teras bar, şampanya ve havyar servisinin öne çıktığı menüsüyle misafirlerini ağırlar. Akşamüstü saatlerinde hafif lounge müziği eşliğinde güneşi batırmak, mekanın imza kokteylleriyle birleştiğinde size Ege'nin en ayrıcalıklı noktasında olduğunuzu hissettirir.

Adres: Torba Mah. Kaynar Cad. No: 15, Bodrum / Muğla

Instagram: @susonabodrum

Bodrum'da After Party ve Sabaha Kadar Açık Mekanlar

Bodrum'un eşsiz açık hava eğlenceleri, bölgedeki katı ses yasakları ve işletme lisansları gereği genellikle 01.00 - 01.30 sularında sona erer. Bu nedenle, koyların huzurunu korumak adına açık havada 'sabaha kadar' süren bir müzik yayını bulmak zor olabilir. İşte bu saatlere kadar doyasıya eğlence için size önerilerimiz:

  • Xuma Village

Gece geç saatlerde başlayan özel etkinlikleriyle bilinen mekan, yıldızların altında, doğayla iç içe kurgulanmış geniş bir dans alanı sunar. Dünyanın en iyi DJ'lerinin performansları sergilenirken, uygulanan katı güvenlik politikası içerideki misafirlerin rahatça ve güvenle eğlenmesini garanti altına alır.

Adres: Yalıkavak, Küdür Cad. No: 81, Bodrum / Muğla, 48400

Instagram: @xumavillage

  • Club Catamaran

Gece yarısı limandan ayrılarak denizin ortasına demirleyen bu yüzer kulüp, alt bölümündeki cam zeminden denizin derinliklerini izleme imkanı sağlarken, üst güvertede küresel bir dans etkinliğine ev sahipliği yapar. Eğlenceyi karadan tamamen bağımsızlaştırarak misafirlere benzersiz bir sabaha kadar eğlence konsepti sunar.

Adres: Çarşı Mah. Barlar Sokağı, 1025. Sok. No: 12, Bodrum / Muğla (Kalkış Noktası)

Instagram: @catamaranclubbodrum

  • Bagatelle Bodrum

Fransız Rivierası'nın ihtişamını Yalıkavak Marina'ya taşıyan bu uluslararası işletme, gece yarısından sonra gösterişli ve yüksek ritimli bir eğlence merkezine dönüşür. İlerleyen saatlerde şampanya ritüelleri ve dünyaca ünlü DJ'lerin performanslarıyla artan tempo, misafirlere sınırları zorlayan, yüksek standartlı bir after-party deneyimi yaşatır.

Adres: Yalıkavak Marina, Çökertme Cad. Bodrum / Muğla

Instagram: @bagatellebodrum

Bodrum Eğlence Mekanlarında Fiyat Rehberi - 2026

Bodrum Eğlence Mekanlarında Fiyat Rehberi - 2026

Bodrum, geniş bir fiyat skalasına sahip olmakla birlikte, üst düzey işletmelerde global standartlarda bir fiyatlama politikası uygulanmaktadır. Sürprizlerle karşılaşmamak adına mekanların politikalarını bilmek faydalı olacaktır.

Giriş Ücreti ve Minimum Konsümasyon Politikası

  • Giriş Ücretleri (Cover Charge): Üst düzey kulüplerde ve özel DJ performanslarının olduğu gecelerde, bilete veya girişte ödenen fiyata genellikle bir adet başlangıç içeceği dahildir. 2026 sezonunda popüler etkinlikler için biletlerin haftalar öncesinden dijital platformlardan alınması önerilir.

  • Minimum Konsümasyon (Minimum Spend): Teras barlardaki localar, plaj kulüplerindeki kabanalar ve kulüplerdeki VIP masalar, belirli bir harcama limiti şartıyla rezerve edilir. Bu rakam, seçtiğiniz masanın sahneye yakınlığına ve grubunuzun kişi sayısına göre değişiklik gösterir.

  • Ön Ödeme ve Kredi Kartı Provizyonu: Michelin listesindeki restoranlar ve yüksek talep gören kulüpler, rezervasyon aşamasında kredi kartınızdan belirli bir tutarı provizyon olarak bloke edebilir. İptal politikalarına uyulmaması durumunda bu tutar tahsil edilir; bu uygulama, hizmet kalitesini korumak için alınmış bir önlemdir.

Yabancı Turist Fiyatı mı, Yerli Fiyat mı? Şeffaf Mekanlar

Turizm bölgelerinde sıkça tartışılan ikili fiyat uygulaması, rehberimizde yer alan kurumsal işletmelerde şeffaf bir fiyat politikası titizlikle uygulanmaktadır. Uluslararası marka standartlarına sahip işletmeler ve global rehberlere giren restoranlar, şeffaflığı birincil kural olarak benimser. Menüler genellikle QR kodlar aracılığıyla dijital olarak sunulur ve fiyatlar herkes için aynıdır. Ancak enflasyon ve kur dalgalanmalarına karşı bazı işletmeler fiyatlarını Euro veya Dolar bazında endeksleyip güncel kur üzerinden Türk Lirası tahsilatı yapabilir.

İşte Bodrum Eğlence Mekanları Fiyat Rehberi

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SSS: Bodrum Eğlence Mekanları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Bodrum Eğlence Mekanları Hakkında Merak Edilenler

Seyahatinizi planlarken zamanınızı ve bütçenizi en verimli şekilde yönetebilmeniz için en sık karşılaşılan soruları sizin için yanıtladık.

Bodrum'da Eğlence Kaçta Başlar, Sabaha Kadar mı Sürer?

Akşam yemeği ve restoran kültürü genellikle 20.00 - 23.00 saatleri arasında zirve yapar. Teras barlarda yoğunluk, eşsiz gün batımı saatlerinde başlar. DJ performansları sunan açık hava mekanları ve sahil kulüpleri 23.30'dan sonra hareketlense de Bodrum'un katı ses yasakları gereği müzik 01.00 - 01.30 sularında tamamen susar. 

Eğlencenin sabahın ilk ışıklarına kadar kesintisiz devam etmesi ise yalnızca özel izinlere ve üst düzey ses yalıtımına sahip, dış dünyadan izole kapalı after-party kulüplerinde mümkündür.

Bodrum'da Aile Dostu Eğlence Mekanları Var mı?

Rehberimizde yer alan yüksek enerjili gece kulüpleri 18 yaş sınırına tabidir. Ancak Marina Yacht Club, Mimoza Gümüşlük veya yüksek standartlı otel restoranları gibi akustik müziğin ve yemek kültürünün ön planda olduğu işletmelerde, akşam saatlerinde ailenizle birlikte keyifli ve özenli bir vakit geçirebilirsiniz. Saat 22.00'den sonra çoğu mekan yetişkin odaklı bir yapıya bürünür.

Bodrum Eğlence Mekanlarına Ulaşmak İçin En İyi Yol Hangisi?

Alkol tüketiminin planlandığı akşamlar için kendi aracınızı kullanmak yerine, mekanların anlaşmalı olduğu transfer hizmetlerini veya VIP taşımacılık yapan özel şirketleri tercih etmelisiniz. 

Özellikle Yalıkavak, Göltürkbükü ve merkez arasındaki mesafeler uzundur ve yaz aylarında ciddi bir trafik oluşur. Ayrıca yüksek standartlı birçok restoran ve plaj kulübü, teknesiyle gelen misafirler için özel deniz taksi ve tonoz (bağlama) hizmeti sunmaktadır.

Mekanlara Rezervasyonsuz Gidilir mi?

Üst düzey işletmelere, özellikle Haziran-Eylül arasındaki yaz sezonunda rezervasyonsuz gitmek tavsiye edilmez. Popüler restoranlar, Michelin yıldızlı şef masaları ve gözde gece kulüplerinin özel masaları haftalar, bazen aylar öncesinden dolmaktadır. Kusursuz bir hizmet almak ve kapıda beklememek adına ziyaretinizden en az bir hafta önce rezervasyonunuzu kesinleştirmeniz beklenmektedir.

Bodrum Mekanlarında Kıyafet Kuralı (Dress Code) Var mı?

Evet, üst düzey mekanların neredeyse tamamında belirli bir kıyafet kuralı uygulanır. Gündüz plaj kıyafetleriyle akşam yemeğine veya kulübe giriş yapılmasına izin verilmez. Smart-casual (şık ama rahat) veya elegant tarzlar tercih edilmelidir. Erkek misafirlerin açık ayakkabı, şort veya kolsuz tişörtlerle; kadın misafirlerin ise plaj elbiseleriyle akşam etkinliklerine katılması, kapıdaki görevliler tarafından kibarca reddedilebilir. Ciddi işletmeler, içerideki atmosferi ve misafir profilini korumak adına bu konuda oldukça titiz davranmaktadır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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