Yurt Dışından Telefon Getirenler Dikkat: IMEI Kayıt Sisteminde e-Devlet Dönemi Başladı
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt işlemlerinde önemli bir değişikliğe gitti. Artık kayıt süreçlerinde SMS şartı kaldırılarak tek resmi adres e-Devlet olarak belirlendi. Ayrıca arızalanan telefonların ana kart değişimleri ve yabancı misyon çalışanlarının cihaz kullanım sürelerine dair yeni kurallar yürürlüğe girdi.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren yurt dışı telefon kayıt süreçlerini baştan aşağı yeniledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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