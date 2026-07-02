Yurt Dışından Telefon Getirenler Dikkat: IMEI Kayıt Sisteminde e-Devlet Dönemi Başladı

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'te yapılan güncellemeyle birlikte, cep telefonlarının yasal kayıt aşamasında uygulanan kısa mesaj dönemi resmen sona erdi. Alınan yeni kararla, IMEI kayıt ve eşleştirme işlemleri için vatandaşların başvuracağı tek yetkili mecra e-Devlet kapısı olarak güncellendi.

Yeni yönetmelik, Türkiye'de görev yapan büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarının iletişim haklarına da belirli standartlar getiriyor. Yabancı misyon görevlilerinin cihaz kayıtları, sahip oldukları kimlik kartlarının geçerlilik süresiyle doğrudan bağlantılı hale getirildi. Kimlik kartının süresi dolan bir personelin telefonuna 120 günlük ek bir iletişim izni verilecek. Bu sürenin sonunda ise cihazın IMEI numarası tamamen kara listeye alınarak şebeke erişimine kapatılacak. Şayet erişime kapatılan bu cihazlar yasa dışı yollarla tekrar kullanılmaya çalışılırsa, GSM operatörleri durumu derhal BTK'ya bildirmekle yükümlü tutulacak.

Kullanıcıların en çok mağduriyet yaşadığı arızalı cihazların değişimi konusunda da yeni bir yol haritası çizildi. Yolcu beraberinde getirilen bir telefonun bozulması ve ana kartının değiştirilmesi gerektiğinde, ilk kayıt işlemini gerçekleştiren kişi veya yetkili ithalatçı e-Devlet üzerinden IMEI değişim başvurusunda bulunabilecek. Bu hakkın kullanılabilmesi için cihazın yasal olarak kayıt edildiği tarihten itibaren üç yıllık sürenin dolmamış olması gerekiyor. İşlemin onaylanması için tamir işlemini yapan firmanın antetli veya kaşeli kağıdına yazılmış; arıza nedenini, tamir noktasının iletişim bilgilerini ve hem eski hem de yeni IMEI numaralarını eksiksiz barındıran bir resmi evrakın sisteme sunulması zorunlu olacak.