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Yurt Dışından Telefon Getirenler Dikkat: IMEI Kayıt Sisteminde e-Devlet Dönemi Başladı

Yurt Dışından Telefon Getirenler Dikkat: IMEI Kayıt Sisteminde e-Devlet Dönemi Başladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.07.2026 - 08:53
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt işlemlerinde önemli bir değişikliğe gitti. Artık kayıt süreçlerinde SMS şartı kaldırılarak tek resmi adres e-Devlet olarak belirlendi. Ayrıca arızalanan telefonların ana kart değişimleri ve yabancı misyon çalışanlarının cihaz kullanım sürelerine dair yeni kurallar yürürlüğe girdi.

Kaynak: Burak Taşçı / NTV

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren yurt dışı telefon kayıt süreçlerini baştan aşağı yeniledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren yurt dışı telefon kayıt süreçlerini baştan aşağı yeniledi.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'te yapılan güncellemeyle birlikte, cep telefonlarının yasal kayıt aşamasında uygulanan kısa mesaj dönemi resmen sona erdi. Alınan yeni kararla, IMEI kayıt ve eşleştirme işlemleri için vatandaşların başvuracağı tek yetkili mecra e-Devlet kapısı olarak güncellendi. 

Yeni yönetmelik, Türkiye'de görev yapan büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarının iletişim haklarına da belirli standartlar getiriyor. Yabancı misyon görevlilerinin cihaz kayıtları, sahip oldukları kimlik kartlarının geçerlilik süresiyle doğrudan bağlantılı hale getirildi. Kimlik kartının süresi dolan bir personelin telefonuna 120 günlük ek bir iletişim izni verilecek. Bu sürenin sonunda ise cihazın IMEI numarası tamamen kara listeye alınarak şebeke erişimine kapatılacak. Şayet erişime kapatılan bu cihazlar yasa dışı yollarla tekrar kullanılmaya çalışılırsa, GSM operatörleri durumu derhal BTK'ya bildirmekle yükümlü tutulacak.

Kullanıcıların en çok mağduriyet yaşadığı arızalı cihazların değişimi konusunda da yeni bir yol haritası çizildi. Yolcu beraberinde getirilen bir telefonun bozulması ve ana kartının değiştirilmesi gerektiğinde, ilk kayıt işlemini gerçekleştiren kişi veya yetkili ithalatçı e-Devlet üzerinden IMEI değişim başvurusunda bulunabilecek. Bu hakkın kullanılabilmesi için cihazın yasal olarak kayıt edildiği tarihten itibaren üç yıllık sürenin dolmamış olması gerekiyor. İşlemin onaylanması için tamir işlemini yapan firmanın antetli veya kaşeli kağıdına yazılmış; arıza nedenini, tamir noktasının iletişim bilgilerini ve hem eski hem de yeni IMEI numaralarını eksiksiz barındıran bir resmi evrakın sisteme sunulması zorunlu olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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