Türkiye'deki ve Dünyadaki En İyi Yemek Şefini Seçiyoruz!

Yemekler sadece karnımızı doyurmak için değil, gözümüze hitap etmek için de var artık. Hem ülkemizde hem dünyada, birbirinden ünlü şefler yemeklere inanılmaz dokunuşlar yapıyor. Mutfak kültürü her geçen yıl büyümeye, eskisinden daha çok önem görmeye devam ediyor.

Peki dünyanın ve Türkiye'nin en iyi şefi sizce kim?

Gelin, oylarınızla belirleyelim.