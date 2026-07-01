article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
Türkiye'deki ve Dünyadaki En İyi Yemek Şefini Seçiyoruz!

Türkiye'deki ve Dünyadaki En İyi Yemek Şefini Seçiyoruz!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 09:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yemekler sadece karnımızı doyurmak için değil, gözümüze hitap etmek için de var artık. Hem ülkemizde hem dünyada, birbirinden ünlü şefler yemeklere inanılmaz dokunuşlar yapıyor. Mutfak kültürü her geçen yıl büyümeye, eskisinden daha çok önem görmeye devam ediyor. 

Peki dünyanın ve Türkiye'nin en iyi şefi sizce kim?

Gelin, oylarınızla belirleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En iyi Türk şef için oyunu kullan!

Şimdi de dünyadaki en iyi şefi seç!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın