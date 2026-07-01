Türkiye'deki ve Dünyadaki En İyi Yemek Şefini Seçiyoruz!
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Yemekler sadece karnımızı doyurmak için değil, gözümüze hitap etmek için de var artık. Hem ülkemizde hem dünyada, birbirinden ünlü şefler yemeklere inanılmaz dokunuşlar yapıyor. Mutfak kültürü her geçen yıl büyümeye, eskisinden daha çok önem görmeye devam ediyor.
Peki dünyanın ve Türkiye'nin en iyi şefi sizce kim?
Gelin, oylarınızla belirleyelim.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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