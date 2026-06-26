Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Ünlü Kim?
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Sabah gözümüzü açar açmaz ilk işimiz ne? Elbette sosyal medyaya bakmak! Kimisi attığı tek bir tweet’le memleket gündemini belirliyor, kimisi paylaştığı bir fotoğraflarla trend alarmı veriyor, kimisi de çektiği videolarla bizi gülme krizine sokuyor.
Peki, sosyal medyanın kurallarını baştan yazan, 'Bu işi en iyi ben yaparım!' diyen ünlü kim? Filtresiz doğallığıyla kalbimizi kazananlardan, her polemikte taşı gediğine koyanlara; milyonları peşinden sürükleyen isimleri oyluyoruz.
Sence sosyal medyayı en akıllıca, en aktif ve en iyi kullanan ünlü hangisi? Hemen oyunu ver, dijital dünyanın zirvesini birlikte belirleyelim!
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Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Ünlü Kim?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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