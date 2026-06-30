article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
Türkiye ve Dünyadaki En Başarılı CEO'yu Seçiyoruz!

Türkiye ve Dünyadaki En Başarılı CEO'yu Seçiyoruz!

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.06.2026 - 11:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Teknoloji, yapay zeka, perakende ya da sanayi... Hem ülkemizde hem de dünyada pek çok önemli şirket var. Kimi zaman dengeleri değiştiren kimi zaman büyük riskler alan bu şirketlerin milyarlarca dolarlık bütçeleri tek bir kararıyla yöneten liderler de var.

Peki ülkemizdeki ve dünyadaki en başarılı CEO sizce kim?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ülkemizden adaylarla başlayalım.

Global anlamda en başarılı kim?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın