Türkiye ve Dünyadaki En Başarılı CEO'yu Seçiyoruz!

Teknoloji, yapay zeka, perakende ya da sanayi... Hem ülkemizde hem de dünyada pek çok önemli şirket var. Kimi zaman dengeleri değiştiren kimi zaman büyük riskler alan bu şirketlerin milyarlarca dolarlık bütçeleri tek bir kararıyla yöneten liderler de var.

Peki ülkemizdeki ve dünyadaki en başarılı CEO sizce kim?