Türkiye ve Dünyadaki En Başarılı CEO'yu Seçiyoruz!
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Teknoloji, yapay zeka, perakende ya da sanayi... Hem ülkemizde hem de dünyada pek çok önemli şirket var. Kimi zaman dengeleri değiştiren kimi zaman büyük riskler alan bu şirketlerin milyarlarca dolarlık bütçeleri tek bir kararıyla yöneten liderler de var.
Peki ülkemizdeki ve dünyadaki en başarılı CEO sizce kim?
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Ülkemizden adaylarla başlayalım.
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Global anlamda en başarılı kim?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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