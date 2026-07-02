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Günün İlk Kahvesini Ne Zaman İçtiğini Tahmin Ediyoruz?

etiket Günün İlk Kahvesini Ne Zaman İçtiğini Tahmin Ediyoruz?

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
02.07.2026 - 09:24
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Her gün mutlaka hepimiz bir fincan kahve içeriz. Kimimiz için günün ilk fincanı uyanır uyanmaz olurken kimimiz güzel bir kahve molası için öğle saatlerini bekler. Peki sen günün ilk kahvesini ne zaman içiyorsun gel birlikte bulalım.

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1. Güne başlamadan önce en çok neye ihtiyaç duyarsın?

2. Evden çıkman gereken bir sabah düşün. Hazırlık sürecin nasıl ilerler?

3. Gün içerisinde en çok hangi kahve çeşidini tüketirsin?

4. Çalışman için ortamın nasıl olması gerekir, konsantrasyonunu nasıl sağlarsın?

5. Gün içinde beslenme düzenin genelde nasıldır?

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6. Günde kaç fincan kahve içersin?

7. Gün içinde küçük bir keyif molası vermeyince eksik kalmış gibi hisseder misin?

8. İşte son soru! Boş bir günün olsa onu nasıl değerlendirmek istersin?

İlk kahveni uyanır uyanmaz içiyorsun!

Senin dünyanda işler biraz netlik ister. Bir güne, bir işe ya da bir plana başlamadan önce zihnini toparlamak senin için önemli. Bu yüzden günün ilk kahvesi sende sadece içecek değil küçük bir hazırlık ritüeli gibi çalışıyor. Kahveni alınca kafandaki dosyalar sıraya giriyor yapılacaklar daha yönetilebilir görünüyor. İnsanlar seni fazla disiplinli sanabilir ama sen aslında sadece güne kendi kontrol alanını kurarak başlamak istiyorsun.

İlk kahveni kahvaltı civarında içiyorsun!

Sen hayatta dengeyi sevenlerdensin. Ne her şeyi aşırı planlamak istiyorsun ne de tamamen akışa bırakıp savrulmak. Günün ilk kahvesi sende sakin bir geçiş anı gibi biraz düzen biraz keyif biraz da tamam, şimdi güne yerleşiyorum hissi. İnsanlarla iletişimin de genelde böyle yormayan, dengeli ve dozunda. Kahven de tam bu yüzden hayatının telaşlı değil keyifli bir parçası oluyor.

İlk kahveni öğlene doğru içiyorsun!

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Senin enerjin gün içinde açılan bir şey. Başta biraz etrafa bakar, ruh halini ölçer, sonra yavaş yavaş kendi ritmini bulursun. Kahve senin için mecburi bir başlangıç değil daha çok şimdi güzel bir mola iyi gider dediğin anın eşlikçisi. Sosyal tarafın, merakın ve spontane kararların hayatına hareket katıyor. İlk kahveni öğlene doğru içmen de tam bu yüzden şaşırtıcı değil sen günü tek hamlede değil bölüm bölüm yaşayanlardansın.

İlk kahveni gün biraz ilerledikten sonra içiyorsun!

imgur.com

Sen aceleyle arası çok iyi olmayan kendi temposunu seven birisin. Bir şeylere başlamadan önce ruhunun da bedene yetişmesini beklersin. Bu yüzden günün ilk kahvesi sende erken bir zorunluluk değil daha çok kendine verdiğin konforlu bir ödül gibi duruyor. İnsanlar hadi biraz hızlan dediğinde içinden ben zaten kendi hızımda geliyorum diyebilirsin. Senin kahven de tam olarak böyle telaşsız ve keyifli.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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