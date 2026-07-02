Günün İlk Kahvesini Ne Zaman İçtiğini Tahmin Ediyoruz?

Sen aceleyle arası çok iyi olmayan kendi temposunu seven birisin. Bir şeylere başlamadan önce ruhunun da bedene yetişmesini beklersin. Bu yüzden günün ilk kahvesi sende erken bir zorunluluk değil daha çok kendine verdiğin konforlu bir ödül gibi duruyor. İnsanlar hadi biraz hızlan dediğinde içinden ben zaten kendi hızımda geliyorum diyebilirsin. Senin kahven de tam olarak böyle telaşsız ve keyifli.