Günün İlk Kahvesini Ne Zaman İçtiğini Tahmin Ediyoruz?
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Her gün mutlaka hepimiz bir fincan kahve içeriz. Kimimiz için günün ilk fincanı uyanır uyanmaz olurken kimimiz güzel bir kahve molası için öğle saatlerini bekler. Peki sen günün ilk kahvesini ne zaman içiyorsun gel birlikte bulalım.
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1. Güne başlamadan önce en çok neye ihtiyaç duyarsın?
2. Evden çıkman gereken bir sabah düşün. Hazırlık sürecin nasıl ilerler?
3. Gün içerisinde en çok hangi kahve çeşidini tüketirsin?
4. Çalışman için ortamın nasıl olması gerekir, konsantrasyonunu nasıl sağlarsın?
5. Gün içinde beslenme düzenin genelde nasıldır?
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6. Günde kaç fincan kahve içersin?
7. Gün içinde küçük bir keyif molası vermeyince eksik kalmış gibi hisseder misin?
8. İşte son soru! Boş bir günün olsa onu nasıl değerlendirmek istersin?
İlk kahveni uyanır uyanmaz içiyorsun!
İlk kahveni kahvaltı civarında içiyorsun!
İlk kahveni öğlene doğru içiyorsun!
İlk kahveni gün biraz ilerledikten sonra içiyorsun!
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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