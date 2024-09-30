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Biz Saç Ekimi Ülkesiyiz! Türkiye’ye Saç Ekimine Gelen Adam Değişimini Kayda Aldı

Biz Saç Ekimi Ülkesiyiz! Türkiye’ye Saç Ekimine Gelen Adam Değişimini Kayda Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 11:34

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Sağlık turizmi söz konusu olunca Türkiye birçok kişi için listenin birinci sırasında yer alıyor. Özellikle saç ekimi için ülkemize gelen birçok hasta memnun bir şekilde ülkelerine dönüyor.

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Bu hastalardan biri de İngiltere’den gelen @jackxclark adlı TikTok kullanıcısı.

Bu hastalardan biri de İngiltere’den gelen @jackxclark adlı TikTok kullanıcısı.

Ülkemizde saç ekimi yapıldıktan sonra sürecin nasıl ilerlediğini kayda alan adam harika bir değişim yaşamıştı.

Ülkemizde saç ekimi yapıldıktan sonra sürecin nasıl ilerlediğini kayda alan adam harika bir değişim yaşamıştı.

İşte o anlar 👇

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