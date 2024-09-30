Berlin’de Yemek Müzesinde Sergilenenleri Görmeyi Mideniz Kaldırmayacak

@berlinistanbularası adlı Instagram hesabından içerikler üreten Canan Yemenicioğlu, Berlin’de denk geldiği ilginç bir müzeyi takipçileriyle paylaştı. Müzede bizim damak zevkimize hiç uymayan yemekler sergileniyordu.
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“Disgusting Food Museum” adlı müzede fermente edilmiş halde yemeklerin gerçek halleri sergileniyordu.
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Farklı kültürlerin dikkat çeken yemeklerinin yer aldığı müzede şalgam ve kelle paça da vardı.
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