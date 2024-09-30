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Berlin’de Yemek Müzesinde Sergilenenleri Görmeyi Mideniz Kaldırmayacak

Berlin’de Yemek Müzesinde Sergilenenleri Görmeyi Mideniz Kaldırmayacak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 09:35

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@berlinistanbularası adlı Instagram hesabından içerikler üreten Canan Yemenicioğlu, Berlin’de denk geldiği ilginç bir müzeyi takipçileriyle paylaştı. Müzede bizim damak zevkimize hiç uymayan yemekler sergileniyordu.

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“Disgusting Food Museum” adlı müzede fermente edilmiş halde yemeklerin gerçek halleri sergileniyordu.

“Disgusting Food Museum” adlı müzede fermente edilmiş halde yemeklerin gerçek halleri sergileniyordu.

Farklı kültürlerin dikkat çeken yemeklerinin yer aldığı müzede şalgam ve kelle paça da vardı.

Farklı kültürlerin dikkat çeken yemeklerinin yer aldığı müzede şalgam ve kelle paça da vardı.

İşte detaylar 👇

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