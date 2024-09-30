Tüm Aile Fertleri Arasından “İlle de Dedem” Diyen Tatlı Çocuk O Anlarıyla Kalplerimizi Isıttı

Son zamanlarda sosyal medyada meşhur bir akım keşfetlerde geziyor. Bu akım aile üyelerinin yan yana geçip, ailenin en küçük ferdinin kimi seçeceğine dair oynanan minik bir oyun. Bir aile de bu akımı denedikleri anlarla sosyal medyada viral oldu.
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Hepsi sıraya geçmiş tatlı bebeğin kendilerini seçmesi için çabalıyordu ki, bebek hemen dedesine doğru yöneldi.
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Dedesi seçenekler arasından çıkınca oyunu yeniden denediler ama tatlı bebek ne yapıp edip yine dedesine ulaştı.
İşte o anlar 👇
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