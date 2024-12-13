Birlikte Kilo Verme Yolculuğuna Çıkan İki Kuzen Değişimleriyle Pek Çok Kişiye İlham Verdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDJyin...
Kilo sorunu, çeşitli sağlık problemlerinin ana kaynağı olabiliyor. Ancak, kilo verme süreci her birey için basit ve sorunsuz bir yolculuk değildir. Herkesin metabolizması, yaşam tarzı ve genetik faktörleri farklı olduğundan, kilo verme süreci de kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Gelişen teknoloji ve tıp ile birlikte kilo verme sürecinde artık cerrahi operasyonlar da öne çıkıyor. Fakat bu yöntem hala insanların kafasında soru işaretleri oluşturabiliyor.
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İki kuzen kilo verme serüvenine birlikte çıktı ve bu yolda birbirlerine destek oldular.
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İkilinin verdiği kilolarla birlikte yaşadıkları değişim pek çok kişiye de ilham verdi.
İşte o değişim;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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