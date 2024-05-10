Bir Yolcuya Yapılan Şakaya Uçaktaki Herkes Dahil Olunca Ortaya Eğlenceli Görüntüler Çıktı

Uzun yolculuklar sırasında uyumak en çok tercih edilen seçeneklerden biridir. Fakat bu durum uykusu derin olanlar için bir dezavantaja dönüşebilir. Uyurken uzattığı ayaklarıyla önündeki yolcuyu rahatsız eden adama yapılan şaka sosyal medyada paylaşıldı. Bu anlar izleyenlere komik dakikalar yaşatırken, şakanın yapıldığı yolcuya ise hayat boyu unutamayacağı bir deneyim yaşattı.