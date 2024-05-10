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Aldatıldığını Mail Yoluyla Öğrenen Genç Kızın Hikayesini Anlattığı Video Viral Oldu

Aldatıldığını Mail Yoluyla Öğrenen Genç Kızın Hikayesini Anlattığı Video Viral Oldu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 22:03 Son Güncelleme: 10.05.2024 - 22:22

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Sosyal mecralarda son zamanlarda çokça paylaşılan aldatılma hikayelerine bir yenisi daha eklendi. @idilsuziyagil isimli kullanıcı aldatıldığını mail yoluyla nasıl öğrendiğini anlatan bir video paylaştı. Anlattığı olaya benzer durumlar yaşayan kullanıcılar yorumlarda ona destek olurken; diğer kullanıcılar ise olaya karşı şaşkınlıklarını yorumlarda dile getirdi.

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Öncelikle ilişkisinin nasıl başladığını, gördüğü rüyaları ve şüphelendiği şeyleri anlattı.

Öncelikle ilişkisinin nasıl başladığını, gördüğü rüyaları ve şüphelendiği şeyleri anlattı.

Daha sonra bir yandan makyajını yapmaya devam ederken bir yandan da kullandığı mail uygulamasının ne olduğundan ve şüphelendiği her şeyin nasıl gerçeğe dönüştüğünden bahsetti.

Daha sonra bir yandan makyajını yapmaya devam ederken bir yandan da kullandığı mail uygulamasının ne olduğundan ve şüphelendiği her şeyin nasıl gerçeğe dönüştüğünden bahsetti.

Tüm detaylarıyla işte o video👇

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