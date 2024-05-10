Aldatıldığını Mail Yoluyla Öğrenen Genç Kızın Hikayesini Anlattığı Video Viral Oldu

Sosyal mecralarda son zamanlarda çokça paylaşılan aldatılma hikayelerine bir yenisi daha eklendi. @idilsuziyagil isimli kullanıcı aldatıldığını mail yoluyla nasıl öğrendiğini anlatan bir video paylaştı. Anlattığı olaya benzer durumlar yaşayan kullanıcılar yorumlarda ona destek olurken; diğer kullanıcılar ise olaya karşı şaşkınlıklarını yorumlarda dile getirdi.