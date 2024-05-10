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Yabancı TikTok Kullanıcıları Ebeveynlerinin 80'ler Dansını Paylaştı O Anlar Viral Oldu

Yabancı TikTok Kullanıcıları Ebeveynlerinin 80'ler Dansını Paylaştı O Anlar Viral Oldu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 20:34

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80'ler müzikleriyle, danslarıyla, modaya yön verişiyle kendine has üslubu ve birçok akımıyla kendisini günümüzde de sık sık farklı mecralarda hatırlatmaya devam ediyor.

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80'lerin ruhunu diri tutan en güncel mecralardan biri de Tiktok.

80'lerin ruhunu diri tutan en güncel mecralardan biri de Tiktok.

Anne ve babalarının gençlik dönemi 80'li yıllara denk gelen yabancı TikTok kullanıcıları, onlardan ufak bir ricada bulundu ve 80'lerdeymiş gibi dans etmelerini istediler.

Anne ve babalarının gençlik dönemi 80'li yıllara denk gelen yabancı TikTok kullanıcıları, onlardan ufak bir ricada bulundu ve 80'lerdeymiş gibi dans etmelerini istediler.

Çocuklarının bu ricasını kırmayıp kabul eden ebeveynlerin keyifli anlarının paylaşılması kısa sürede bir akıma dönüştü. Bizler de bu akımın en gözde paylaşımlarını sizlerle paylaşmak istedik🪩💃🕺

Beyefendi zorla ikna edilmiş gibi gözükse de...😅

🤩

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Başlarda biraz düşünse de bu durumdan gayet memnun görünüyor🤩

Patili dostlarımızın desteğini almadan asla👏

Son videomuz olduğu değil hissettiği yaşta olanlar ve ruhu hep gencecik kalanlar için🤩

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