Mr. Goodluck İsimli ABD'li Yayıncı Bodrum'da İfşa Oldu

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Mr.Goodluck takma adıyla tanınan yayıncı, gittiği yerlerde insanlara onu İnstagram isimli sosyal medya uygulamasından takibe alıp alamayacaklarını sorması ve ardından onu takip edenlere yüklü miktarda para vermesi daha sonrasında bu anları sosyal medyada paylaşmasıyla tanınıyor.
Mr.Goodluck isimli kullanıcının yaptığı paylaşımları merak edenler için bir örneği bu şekilde👇
Ve son olarak fenomenin şovunun gerçek yüzünü ortaya çıkaran o paylaşım...
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