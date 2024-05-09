Mr. Goodluck İsimli ABD'li Yayıncı Bodrum'da İfşa Oldu

ABD'li yayıncı Mr.Goodluck'ın onu takibe alan insanlara verdiği yüklü miktarda paranın sahte olduğu Bodrum'da bir nakliye firmasıyla gelen paraların konuma getirildiği anların kayıt altına alınmasıyla ortaya çıktı. Kurgulanan bu hikayenin arka planını kayda alan video ise sosyal medyada viral oldu.