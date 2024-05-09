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Mr. Goodluck İsimli ABD'li Yayıncı Bodrum'da İfşa Oldu

Mr. Goodluck İsimli ABD'li Yayıncı Bodrum'da İfşa Oldu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 11:21

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ABD'li yayıncı Mr.Goodluck'ın onu takibe alan insanlara verdiği yüklü miktarda paranın sahte olduğu Bodrum'da bir nakliye firmasıyla gelen paraların konuma getirildiği anların kayıt altına alınmasıyla ortaya çıktı. Kurgulanan bu hikayenin arka planını kayda alan video ise sosyal medyada viral oldu.

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Mr.Goodluck takma adıyla tanınan yayıncı, gittiği yerlerde insanlara onu İnstagram isimli sosyal medya uygulamasından takibe alıp alamayacaklarını sorması ve ardından onu takip edenlere yüklü miktarda para vermesi daha sonrasında bu anları sosyal medyada paylaşmasıyla tanınıyor.

Mr.Goodluck takma adıyla tanınan yayıncı, gittiği yerlerde insanlara onu İnstagram isimli sosyal medya uygulamasından takibe alıp alamayacaklarını sorması ve ardından onu takip edenlere yüklü miktarda para vermesi daha sonrasında bu anları sosyal medyada paylaşmasıyla tanınıyor.

Mr.Goodluck isimli kullanıcının yaptığı paylaşımları merak edenler için bir örneği bu şekilde👇

Ve son olarak fenomenin şovunun gerçek yüzünü ortaya çıkaran o paylaşım...

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