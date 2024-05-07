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Sokak Röportajcısının Soru Sorduğu Pavyon Çalışanı Kadın Viral Oldu

Sokak Röportajcısının Soru Sorduğu Pavyon Çalışanı Kadın Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.05.2024 - 14:03

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Sokak röportajlarında sorulan sorulardan çok beklemediğimiz yanıtları verenler gündem oluyor. Bazıları sorulan sorulara makul yanıtları verirken bazıları da sıradışı yorumları veya hal hareketleriyle diğerlerinin önüne geçebiliyor. Bir kadına Türkiye'nin hangi iki kıtayı bağladığı soruldu ve cevap yerine hayat hikayesi geldi.

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Sokak röportajlarında konuşan kişiler soruların çok dışında şeyler anlatabiliyor.

Sokak röportajlarında konuşan kişiler soruların çok dışında şeyler anlatabiliyor.

İşte cevap beklerken bir hayat hikayesi dinlediğimiz ve tavsiye de aldığımız o röportaj 📹

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