Sokak Röportajcısının Soru Sorduğu Pavyon Çalışanı Kadın Viral Oldu

Sokak röportajlarında sorulan sorulardan çok beklemediğimiz yanıtları verenler gündem oluyor. Bazıları sorulan sorulara makul yanıtları verirken bazıları da sıradışı yorumları veya hal hareketleriyle diğerlerinin önüne geçebiliyor. Bir kadına Türkiye'nin hangi iki kıtayı bağladığı soruldu ve cevap yerine hayat hikayesi geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sokak röportajlarında konuşan kişiler soruların çok dışında şeyler anlatabiliyor.
İşte cevap beklerken bir hayat hikayesi dinlediğimiz ve tavsiye de aldığımız o röportaj 📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın