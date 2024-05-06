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Babasına 4 Yıllık İlişkisini Açıklayan Genç Kız Babası Tarafından Sürpriz Bir Tepkiyle Karşılaştı

Babasına 4 Yıllık İlişkisini Açıklayan Genç Kız Babası Tarafından Sürpriz Bir Tepkiyle Karşılaştı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 21:30

Genç kızlar babalarına ilişkilerini açıklarken sancılı süreçleren geçebilir. Özellikle Türk kültüründe babalarımız, erkek arkadaş kavramına pek sıcak bakmazken bazı itiraf anları ise yüzümüzü güldürebilir. Babasına 4 yıllık ilişkisini açıklayıp kayda almak isteyen bir sosyal medya kullanıcısının aldığı tepki de beklenmedik ve gülümseten bir sonuca bağlandı. Genç kızın erkek arkadaş açıklaması sonucu karşılaştığı sürpriz sosyal medyada gülümsemeyle karşılandı.

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Heyecanla babaya 4 yıllık ilişkiyi açıklama süreci gergin başladı

Heyecanla babaya 4 yıllık ilişkiyi açıklama süreci gergin başladı

Ve işte o anlar 📹

Videoya gelen bazı güldüren yorumlar

Videoya gelen bazı güldüren yorumlar
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

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