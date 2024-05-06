Babasına 4 Yıllık İlişkisini Açıklayan Genç Kız Babası Tarafından Sürpriz Bir Tepkiyle Karşılaştı

Genç kızlar babalarına ilişkilerini açıklarken sancılı süreçleren geçebilir. Özellikle Türk kültüründe babalarımız, erkek arkadaş kavramına pek sıcak bakmazken bazı itiraf anları ise yüzümüzü güldürebilir. Babasına 4 yıllık ilişkisini açıklayıp kayda almak isteyen bir sosyal medya kullanıcısının aldığı tepki de beklenmedik ve gülümseten bir sonuca bağlandı. Genç kızın erkek arkadaş açıklaması sonucu karşılaştığı sürpriz sosyal medyada gülümsemeyle karşılandı.