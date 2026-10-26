Ballon d'Or'un Resmi Sitesinde Ödül Gecesinden Önce Üç Farklı Kazananın Haberi Yayınlandı

Üçüncü haber Real Madrid forması giyen Fransız Kylian Mbappé'yi kazanan ilan etti ve başlığında oyuncunun en üst seviyedeki tutarlılığı sayesinde ödülü aldığını yazdı. Üç haberin de önceden hazırlandığı ve kazanan belli olunca doğru olanın yayımlanacağı düşünülüyor. Haberlerin üçü de yanlışlıkla yayımlanmış görünüyor ve ödülün sahibi açıklanmadan tartışma başladı. İddialara göre bu üç isim son üçe kalan isimler olarak lanse edildi.