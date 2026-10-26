Ballon d'Or'un Resmi Sitesinde Ödül Gecesinden Önce Üç Farklı Kazananın Haberi Yayınlandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ballon d'Or'un resmi internet sitesi, 2026 ödülünün sahibi açıklanmadan saatler önce üç farklı oyuncuyu kazanan olarak gösteren üç haber yayımladı. Haberlerde Harry Kane, Lamine Yamal ve Kylian Mbappé ayrı ayrı ödülün sahibi olarak anlatıldı. Hata, kazanan belli olmadan sitenin sonucu önceden hazırlamış olabileceği tartışmasını başlattı. Tören 26 Ekim Pazartesi günü Türkiye saatiyle 23.00'te London Palladium Theatre'da başladı.
Bir haberde kazanan Kane'di.
Bir diğerinde ödül Yamal'a verilmişti.
Mbappé'nin haberi tutarlılığı öne çıkardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın