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Ballon d'Or'un Resmi Sitesinde Ödül Gecesinden Önce Üç Farklı Kazananın Haberi Yayınlandı

Ballon d'Or'un Resmi Sitesinde Ödül Gecesinden Önce Üç Farklı Kazananın Haberi Yayınlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.10.2026 - 23:46
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Ballon d'Or'un resmi internet sitesi, 2026 ödülünün sahibi açıklanmadan saatler önce üç farklı oyuncuyu kazanan olarak gösteren üç haber yayımladı. Haberlerde Harry Kane, Lamine Yamal ve Kylian Mbappé ayrı ayrı ödülün sahibi olarak anlatıldı. Hata, kazanan belli olmadan sitenin sonucu önceden hazırlamış olabileceği tartışmasını başlattı. Tören 26 Ekim Pazartesi günü Türkiye saatiyle 23.00'te London Palladium Theatre'da başladı.

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Bir haberde kazanan Kane'di.

Bir haberde kazanan Kane'di.

Resmi sitede yayımlanan haberlerden biri Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane'i ödülün sahibi olarak duyurdu. Kane, 30 kişilik erkek adaylar listesinde Kylian Mbappé, geçen yılın kazananı Ousmane Dembélé, Lamine Yamal ve Erling Haaland ile birlikte öne çıkan isimlerden biri. Ödül bu yıl 70. yılında ilk kez Londra'da sahibini bulacaktı.

Bir diğerinde ödül Yamal'a verilmişti.

Bir diğerinde ödül Yamal'a verilmişti.

Aynı sitede Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal'ı kazanan olarak anlatan ayrı bir haber daha yer aldı. Üç haberin hiçbirinde ödülün gerçek sahibine dair resmi bir açıklama yoktu.

Mbappé'nin haberi tutarlılığı öne çıkardı.

Mbappé'nin haberi tutarlılığı öne çıkardı.

Üçüncü haber Real Madrid forması giyen Fransız Kylian Mbappé'yi kazanan ilan etti ve başlığında oyuncunun en üst seviyedeki tutarlılığı sayesinde ödülü aldığını yazdı. Üç haberin de önceden hazırlandığı ve kazanan belli olunca doğru olanın yayımlanacağı düşünülüyor. Haberlerin üçü de yanlışlıkla yayımlanmış görünüyor ve ödülün sahibi açıklanmadan tartışma başladı. İddialara göre bu üç isim son üçe kalan isimler olarak lanse edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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