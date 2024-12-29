Bir Vatandaş E-5 Karayolu Üzerinde Oluşan Trafiğin Neden Tıkandığını Anlatarak Bizleri Aydınlattı

İstanbul trafiği, özellikle E-5 karayolu üzerinde sıkça karşılaşılan uzun kuyruklarla gündeme gelirken, bir vatandaş bu trafiğin asıl nedenini kameraya alarak açıkladı. Trafiğin sebeplerini detaylı bir şekilde anlatan vatandaş, özellikle 3 şeridi kapatacak çekilde araçların yavaşlamasının büyük bir sorun yarattığını belirtti.
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E-5 karayolunda araçların bir anda yavaşlamasının trafiği felç ettiğini anlatan vatandaş, bazen bir acemi şoförün sol şeritte hız kesmesinin de bu sıkışıklığa neden olduğunu söyledi.
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Vatandaş, özellikle sol şeritte yapılan yanlış şoför davranışlarının trafiğin aksamısına neden olduğunu ifade ederek bizleri aydınlattı.
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