Bir Vatandaş E-5 Karayolu Üzerinde Oluşan Trafiğin Neden Tıkandığını Anlatarak Bizleri Aydınlattı

İstanbul trafiği, özellikle E-5 karayolu üzerinde sıkça karşılaşılan uzun kuyruklarla gündeme gelirken, bir vatandaş bu trafiğin asıl nedenini kameraya alarak açıkladı. Trafiğin sebeplerini detaylı bir şekilde anlatan vatandaş, özellikle 3 şeridi kapatacak çekilde araçların yavaşlamasının büyük bir sorun yarattığını belirtti.