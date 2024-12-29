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Bir Vatandaş E-5 Karayolu Üzerinde Oluşan Trafiğin Neden Tıkandığını Anlatarak Bizleri Aydınlattı

Bir Vatandaş E-5 Karayolu Üzerinde Oluşan Trafiğin Neden Tıkandığını Anlatarak Bizleri Aydınlattı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
29.12.2024 - 21:08

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İstanbul trafiği, özellikle E-5 karayolu üzerinde sıkça karşılaşılan uzun kuyruklarla gündeme gelirken, bir vatandaş bu trafiğin asıl nedenini kameraya alarak açıkladı. Trafiğin sebeplerini detaylı bir şekilde anlatan vatandaş, özellikle 3 şeridi kapatacak çekilde araçların yavaşlamasının büyük bir sorun yarattığını belirtti.

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E-5 karayolunda araçların bir anda yavaşlamasının trafiği felç ettiğini anlatan vatandaş, bazen bir acemi şoförün sol şeritte hız kesmesinin de bu sıkışıklığa neden olduğunu söyledi.

E-5 karayolunda araçların bir anda yavaşlamasının trafiği felç ettiğini anlatan vatandaş, bazen bir acemi şoförün sol şeritte hız kesmesinin de bu sıkışıklığa neden olduğunu söyledi.

Vatandaş, özellikle sol şeritte yapılan yanlış şoför davranışlarının trafiğin aksamısına neden olduğunu ifade ederek bizleri aydınlattı.

Vatandaş, özellikle sol şeritte yapılan yanlış şoför davranışlarının trafiğin aksamısına neden olduğunu ifade ederek bizleri aydınlattı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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