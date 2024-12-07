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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Black Friday İndirimleri Sırasında Eşlerini Bekleyen Erkekleri Puanladı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Black Friday İndirimleri Sırasında Eşlerini Bekleyen Erkekleri Puanladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.12.2024 - 20:40

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Bildiğiniz üzere büyük bir indirim dönemini geride bıraktık. Bu süreçte birbirinden ilginç görüntülerle karşılaştık. Aynı ürün için birbirine girenler, tüm standı sırtlayıp götürenler derken herkes indirimlerden bir şekilde faydalanmak istedi. Bu süreçte en çok sıkılanlar da elbette alışveriş yapamayanlar oldu. Özellikle alışveriş sırasında eşlerini bekleyen erkekler kendi aralarında büyük dostluklar bile kurdu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı, indirim sırasında eşlerini bekleyen erkekleri gözlemledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, indirim sırasında eşlerini bekleyen erkekleri gözlemledi.

Beylerin davranışlarına göre bir puanlama yapan adamın videosu, indirim döneminin en beğenilen videolarından oldu.

Beylerin davranışlarına göre bir puanlama yapan adamın videosu, indirim döneminin en beğenilen videolarından oldu.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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