Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Black Friday İndirimleri Sırasında Eşlerini Bekleyen Erkekleri Puanladı

Bildiğiniz üzere büyük bir indirim dönemini geride bıraktık. Bu süreçte birbirinden ilginç görüntülerle karşılaştık. Aynı ürün için birbirine girenler, tüm standı sırtlayıp götürenler derken herkes indirimlerden bir şekilde faydalanmak istedi. Bu süreçte en çok sıkılanlar da elbette alışveriş yapamayanlar oldu. Özellikle alışveriş sırasında eşlerini bekleyen erkekler kendi aralarında büyük dostluklar bile kurdu.