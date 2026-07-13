Bir Oryantal Dansçısı Geçtiğimiz Günlerde "Para Takma Adabı" Anlatan Meslektaşına Gönderme Yaptı

Sahnede performans sergileyen sanatçılara para takılması, özellikle bizim eğlence kültürümüzde oldukça köklü ve geleneksel bir ritüeldir. Kimileri bu durumun tamamen spontane ve eğlence odaklı olması gerektiğini savunurken, kimileri ise her şeyin olduğu gibi bunun da bir usulü ve adabı olması gerektiğini iddia ediyor. Tartışmayı başlatan ilk videoda bir dansçı, sahnedeyken paranın nasıl estetik bir biçimde takılması gerektiğini kurallarıyla anlatmıştı.

Gönderme yapan dansçı ise eline aldığı 200 TL'lik banknotla kamera karşısına geçerek duruma oldukça net ve direkt bir yaklaşım sergiledi. Parayı kostümünün farklı yerlerine sıkıştırarak 'Eee para nasıl takılır demişsiniz de, böyle de takılır, böyle de takılır! Fark etmiyor yani. Sonuçta takılıyor mu, takılıyor. Bir tane bayan demiş ki yok işte şöyle koyun, yok şu şey... Abi normal para işte takacaksın, bu kadar basit!' sözleriyle durumu tiye aldı.