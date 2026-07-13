Bir Oryantal Dansçısı Geçtiğimiz Günlerde "Para Takma Adabı" Anlatan Meslektaşına Gönderme Yaptı

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Kaynak: https://www.instagram.com/p/Das5gtkMs...
Geçtiğimiz günlerde bir oryantal dansçının 'para takma adabı' üzerine çektiği bilgilendirici içerik sosyal medyada geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı hatırlarsanız. Bu durumun ardından sahnelerin tozunu yuttuğunu belirten bir başka oryantal dansçı meslektaşı, o açıklamaya bir yanıt verdi. Para takmanın bir adabı olduğunu fakat o kadar da önemli olmadığını belirten kadın, paranın her şekilde takılabileceğini belirtti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede binlerce kez izlenen bu samimi anlar, izleyicileri hem eğlendirdi hem de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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"Para işte takacaksın, bu kadar basit!"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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