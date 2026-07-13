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Bir Oryantal Dansçısı Geçtiğimiz Günlerde "Para Takma Adabı" Anlatan Meslektaşına Gönderme Yaptı

Bir Oryantal Dansçısı Geçtiğimiz Günlerde "Para Takma Adabı" Anlatan Meslektaşına Gönderme Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.07.2026 - 15:57 Son Güncelleme: 13.07.2026 - 16:17

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Geçtiğimiz günlerde bir oryantal dansçının 'para takma adabı' üzerine çektiği bilgilendirici içerik sosyal medyada geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı hatırlarsanız. Bu durumun ardından sahnelerin tozunu yuttuğunu belirten bir başka oryantal dansçı meslektaşı, o açıklamaya bir yanıt verdi. Para takmanın bir adabı olduğunu fakat o kadar da önemli olmadığını belirten kadın, paranın her şekilde takılabileceğini belirtti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede binlerce kez izlenen bu samimi anlar, izleyicileri hem eğlendirdi hem de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/Das5gtkMs...

Bahsedilen videoyu burada paylaşmıştık;

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"Para işte takacaksın, bu kadar basit!"

"Para işte takacaksın, bu kadar basit!"

Sahnede performans sergileyen sanatçılara para takılması, özellikle bizim eğlence kültürümüzde oldukça köklü ve geleneksel bir ritüeldir. Kimileri bu durumun tamamen spontane ve eğlence odaklı olması gerektiğini savunurken, kimileri ise her şeyin olduğu gibi bunun da bir usulü ve adabı olması gerektiğini iddia ediyor. Tartışmayı başlatan ilk videoda bir dansçı, sahnedeyken paranın nasıl estetik bir biçimde takılması gerektiğini kurallarıyla anlatmıştı.

Gönderme yapan dansçı ise eline aldığı 200 TL'lik banknotla kamera karşısına geçerek duruma oldukça net ve direkt bir yaklaşım sergiledi. Parayı kostümünün farklı yerlerine sıkıştırarak 'Eee para nasıl takılır demişsiniz de, böyle de takılır, böyle de takılır! Fark etmiyor yani. Sonuçta takılıyor mu, takılıyor. Bir tane bayan demiş ki yok işte şöyle koyun, yok şu şey... Abi normal para işte takacaksın, bu kadar basit!' sözleriyle durumu tiye aldı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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