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Bir Lisede Öğrenciler İstanbul’un Fethi’ni Canlandırarak Eğlenceli Anlar Yaşadı

Bir Lisede Öğrenciler İstanbul’un Fethi’ni Canlandırarak Eğlenceli Anlar Yaşadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.05.2025 - 15:47

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6 Nisan 1453’te başlayarak 29 Mayıs 1453’te zaferle sonuçlanan İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümü için bir lisede öğrenciler iş başına geçti. Hazırlıklar yapan öğrenciler taraflar olarak ayrıldı ve savaşmaya başladı. İstanbul’un Fethi’ni canlandırdıkları anlar kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Tabii kısa sürede etkileşimlerle buluştu. Gelin bir de biz izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Öğrencilerin eğlenceli anları onlar için unutulmaz bir anı olmuştu.

Öğrencilerin eğlenceli anları onlar için unutulmaz bir anı olmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler goygoya da malzeme oldu. Karadan yürüyen gemileri soranlar, kim kazandı diyenler derken mizah da eksik olmadı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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