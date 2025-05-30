Bir Lisede Öğrenciler İstanbul’un Fethi’ni Canlandırarak Eğlenceli Anlar Yaşadı

6 Nisan 1453’te başlayarak 29 Mayıs 1453’te zaferle sonuçlanan İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümü için bir lisede öğrenciler iş başına geçti. Hazırlıklar yapan öğrenciler taraflar olarak ayrıldı ve savaşmaya başladı. İstanbul’un Fethi’ni canlandırdıkları anlar kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Tabii kısa sürede etkileşimlerle buluştu. Gelin bir de biz izleyelim!