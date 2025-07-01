Bir İşletmeci Kafe Açmanın Maliyetini Hesapladı: Yalnızca Ekipmanlar 284 Bin TL

@petekpeozeloglu kafe açmanın maliyetini merak edenler için hesapladı. Son zamanlarda işletme sahibi olmak, özellikle de kafe açmak revaçta. Ancak bunun için ne gibi ürünler almak gerekiyor, maliyeti ne kadar merak edilenler arasında. İşletmeci kadın da hesabı yaparak yalnızca ekipmanların 284 bin TL tuttuğunu açıklamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Marka ve ürün kalitesi de maliyeti değiştiren noktalardan.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın