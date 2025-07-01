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Bir İşletmeci Kafe Açmanın Maliyetini Hesapladı: Yalnızca Ekipmanlar 284 Bin TL

Bir İşletmeci Kafe Açmanın Maliyetini Hesapladı: Yalnızca Ekipmanlar 284 Bin TL

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.07.2025 - 14:10

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@petekpeozeloglu kafe açmanın maliyetini merak edenler için hesapladı. Son zamanlarda işletme sahibi olmak, özellikle de kafe açmak revaçta. Ancak bunun için ne gibi ürünler almak gerekiyor, maliyeti ne kadar merak edilenler arasında. İşletmeci kadın da hesabı yaparak yalnızca ekipmanların 284 bin TL tuttuğunu açıklamıştı.

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İşte o anlar 👇

Marka ve ürün kalitesi de maliyeti değiştiren noktalardan.

Marka ve ürün kalitesi de maliyeti değiştiren noktalardan.

Dükkan kirası, tadilatı derken hesabı iyi yapmak lazım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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