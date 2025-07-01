Bir İşletmeci Kafe Açmanın Maliyetini Hesapladı: Yalnızca Ekipmanlar 284 Bin TL

@petekpeozeloglu kafe açmanın maliyetini merak edenler için hesapladı. Son zamanlarda işletme sahibi olmak, özellikle de kafe açmak revaçta. Ancak bunun için ne gibi ürünler almak gerekiyor, maliyeti ne kadar merak edilenler arasında. İşletmeci kadın da hesabı yaparak yalnızca ekipmanların 284 bin TL tuttuğunu açıklamıştı.