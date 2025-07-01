Poyraz Karayel Dizisindeki İntihar Sahneli Evlenme Teklifini Canlandıran Çifte Tepki Geldi

Poyraz Karayel dizisini hatırlarsınız. Başarılı yapımlardan olan Poyraz Karayel, izleyicide öyle bir etki bıraktı ki yıllar geçmesine rağmen izlerini görüyoruz. Bir genç de kız arkadaşına evlilik teklifi yaparken Poyraz karakterinin intihar süsü vererek hazırladığı sürprizinden ilham aldı. Sahneyi kendilerine göre uyarlayarak benzer bir teklif yapan genç, sosyal medyada gündeme geldi. Gelin önce o anları izleyelim!