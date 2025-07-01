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Poyraz Karayel Dizisindeki İntihar Sahneli Evlenme Teklifini Canlandıran Çifte Tepki Geldi

Poyraz Karayel Dizisindeki İntihar Sahneli Evlenme Teklifini Canlandıran Çifte Tepki Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.07.2025 - 12:57

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Poyraz Karayel dizisini hatırlarsınız. Başarılı yapımlardan olan Poyraz Karayel, izleyicide öyle bir etki bıraktı ki yıllar geçmesine rağmen izlerini görüyoruz. Bir genç de kız arkadaşına evlilik teklifi yaparken Poyraz karakterinin intihar süsü vererek hazırladığı sürprizinden ilham aldı. Sahneyi kendilerine göre uyarlayarak benzer bir teklif yapan genç, sosyal medyada gündeme geldi. Gelin önce o anları izleyelim!

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İşte o anlar 👇

İzleyiciler ise tepkili yorumlar dile getirdi.

İzleyiciler ise tepkili yorumlar dile getirdi.

Son zamanlarda kız istemelerde, aile tanışmalarında, kınalarda, tekliflerde abartılı konseptler görebiliyoruz. Herkesin zevki kendine diyor, düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım diyoruz!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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