article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi Yan Binanın Kentsel Dönüşüm Sebebiyle Yıkılmasının Ardından Evinin Geldiği Hali Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.03.2026 - 16:47

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere ülkemiz bir deprem ülkesi ve bu sebeple pek çok kez canımız yandı. Bu yüzden de bir süredir pek çok yerde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Fakat bu kentsel dönüşüm süreçlerinde bazı tatsız olaylar da yaşanabiliyor.

'goncakaya' isimli içerik üreticisi yan binanın kentsel dönüşüm için yapılan yıkımı sırasında kendi evinin geldiği hali paylaştı. O esnada evde hasta annesi, köpeği ve yardımcılarının olduğunu belirten kadın, yaşanan ihmale tepki gösterdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/goncakaya/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu durum daha önce de bitişik nizam binaların yıkımı sırasında yaşandı. Peki böyle bir durumda neler yapılabilir?

1. Tespit ve Delil Toplama

Herhangi bir onarıma başlamadan önce durumun resmi olarak kayıt altına alınması şart. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak bir bilirkişi aracılığıyla hasarın boyutu, oluş şekli ve yan binadaki yıkım faaliyetleriyle illiyet bağı (bağlantısı) raporlanmalı. Belediye fen işlerine ve zabıtaya haber verilerek tutanak tutturulması, yıkımı yapan firmanın çalışma ruhsatı ve güvenlik önlemleri açısından denetlenmesi gerekir.

2. Tazminat Hakları

Oluşan tüm zararlar, Türk Borçlar Kanunu’nun 'Haksız Fiil' hükümleri ve Türk Medeni Kanunu’nun 'Komşuluk Hukuku' çerçevesinde tazmin edilebilir. Duvarın yıkılmasıyla oluşan inşaat masrafları, evdeki eşyaların (koltuk, tablo, mobilya vb.) gördüğü hasar ve eğer ev oturulamaz hale geldiyse geçici konaklama masrafları talep edilebilir. Videoda anlatıldığı üzere, evde yaşlı ve hasta bir bireyin bulunması, can güvenliğinin ciddi tehlikeye atılması ve yaşanan travma nedeniyle manevi tazminat davası açılabilir.

3. Ceza Davası (Suç Duyurusu)

Bu sadece bir 'kaza' olarak değil, bir suç olarak da değerlendirilebilir. Türk Ceza Kanunu kapsamında, yıkım ekibinin ve müteahhit firmanın ihmali nedeniyle mala zarar verme suçu oluşmuştur. İnsanların yaşadığı bir binanın duvarını gerekli önlemleri almadan yıkarak can güvenliğini riske atmak suçtur.

4. İdari Şikayetler

Eğer yıkım hala devam ediyorsa ve risk sürüyorsa, belediyeye başvurularak yıkımın durdurulması istenebilir. İlgili müteahhitlik firmasının ve yıkım şirketinin çalışma izinlerinin askıya alınması veya ceza almaları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na şikayette bulunulabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın