Bir İçerik Üreticisi Yan Binanın Kentsel Dönüşüm Sebebiyle Yıkılmasının Ardından Evinin Geldiği Hali Paylaştı

1. Tespit ve Delil Toplama

Herhangi bir onarıma başlamadan önce durumun resmi olarak kayıt altına alınması şart. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak bir bilirkişi aracılığıyla hasarın boyutu, oluş şekli ve yan binadaki yıkım faaliyetleriyle illiyet bağı (bağlantısı) raporlanmalı. Belediye fen işlerine ve zabıtaya haber verilerek tutanak tutturulması, yıkımı yapan firmanın çalışma ruhsatı ve güvenlik önlemleri açısından denetlenmesi gerekir.

2. Tazminat Hakları

Oluşan tüm zararlar, Türk Borçlar Kanunu’nun 'Haksız Fiil' hükümleri ve Türk Medeni Kanunu’nun 'Komşuluk Hukuku' çerçevesinde tazmin edilebilir. Duvarın yıkılmasıyla oluşan inşaat masrafları, evdeki eşyaların (koltuk, tablo, mobilya vb.) gördüğü hasar ve eğer ev oturulamaz hale geldiyse geçici konaklama masrafları talep edilebilir. Videoda anlatıldığı üzere, evde yaşlı ve hasta bir bireyin bulunması, can güvenliğinin ciddi tehlikeye atılması ve yaşanan travma nedeniyle manevi tazminat davası açılabilir.

3. Ceza Davası (Suç Duyurusu)

Bu sadece bir 'kaza' olarak değil, bir suç olarak da değerlendirilebilir. Türk Ceza Kanunu kapsamında, yıkım ekibinin ve müteahhit firmanın ihmali nedeniyle mala zarar verme suçu oluşmuştur. İnsanların yaşadığı bir binanın duvarını gerekli önlemleri almadan yıkarak can güvenliğini riske atmak suçtur.

4. İdari Şikayetler

Eğer yıkım hala devam ediyorsa ve risk sürüyorsa, belediyeye başvurularak yıkımın durdurulması istenebilir. İlgili müteahhitlik firmasının ve yıkım şirketinin çalışma izinlerinin askıya alınması veya ceza almaları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na şikayette bulunulabilir.